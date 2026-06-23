米グーグル（Google）は現地時間22日、「Googleスプレッドシート」に、生成AI「Gemini」が数式エラーを修正してくれる機能を追加したと発表した。

「Google AI Pro/Ultra」のほか、「Business Standard/Plus」「Enterprise Standard/Plus」「Google AI Pro for Education」「AI Expanded Access」のユーザー向けに、最大15日間をかけて順次展開される。Google Workspaceの「スマート機能」を有効にすると利用できる。

Googleスプレッドシートに組み込まれたGemini（Gemini in Sheets）により、数式のエラーをワンクリックで診断・修正できる。

Geminiが周囲のデータ構造を分析したうえで、問題の原因をユーザーに説明し、修正後の数式を提示してくれる。基本的な算術演算から複雑な計算まで、あらゆる計算をサポートするという。

なお、Workspaceのユーザー向けに、7月15日まではこの新機能を通常より高い利用上限で試用できるプロモーションアクセスが用意されている。7月15日以降は、ユーザーごとの利用制限が適用される。

組織アカウントの管理者向けには、スプレッドシートのGemini for Workspaceが有効になっている場合、デフォルトで利用できると案内されている。