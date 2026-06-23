CIOからQi2.2対応の半固体系モバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」が発売

CIOは、Qi2.2対応の半固体系モバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」を発売した。価格は8980円。

同機1台で、「ワイヤレス充電」「有線充電」「スマホスタンド」「ワイヤレス充電器」として利用できるもので、バッテリー容量は1万mAh。

ワイヤレス充電機能では、Qi2.2規格対応で最大25Wまでの出力をサポートする。MagSafe対応の充電パッドで、外出先でも吸着してワイヤレス充電できる。本体には360°リングスタンドを備えているので、充電しながらスマートフォンを立てて動画視聴できる。

有線充電は、本体のUSB Type-C端子と内蔵のType-Cケーブル（脱着可能、約22cm）から最大35Wまでの急速充電に対応する。本体への充電も、Type-C端子と内蔵ケーブルから行える（最大30W）。

充電は、ワイヤレス充電1台と有線充電2台の合計3台まで同時に充電できる。また、有線で本体に給電しながらほかのデバイスを充電するパススルー充電をサポートする（デバイス充電が優先）。

また、本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットしデバイス側に給電する“完全パススルー機能”も搭載している。たとえば、普段はコンセントにつないだまま「ワイヤレス充電器」として利用し、外出時は「満充電のモバイルバッテリー」として利用できる。

バッテリーセルは、発火原因となる電解液を10％以下に抑えた半固体系のものを採用している。落下や繰り返し使用、釘刺しなどを想定した検査項目をクリアし、同社独自の安全基準「NovaCore C2」と、熱探知による出力制御を行う「NovaSafety S2」を搭載している。

本体の大きさは約103.4×69.3×22.7mm、重さは約238g。

「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」は、同社ECサイトのほか、Amazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、一部家電量販店で購入できる。なお、Amazon.co.jpではプロモーションコード「26C77K92」を、楽天市場では発売記念クーポンを利用すると、10％割引で購入できる（6月29日まで）。