俳優・本木雅弘が２３日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。

本木は主演映画「黒牢城」（黒沢清監督）が１９日に公開した。映画は籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描く。本木は城主で戦国武将の荒木村重を演じる。時代劇出演は、斎藤道三役を好演した２０２０年のＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」以来６年ぶりとなる。

番組では本木をインタビューし撮影秘話などを明かした。

その中で番組ＭＣの「バナナマン」設楽統について「設楽さんのすごさをすごい垣間見たんですよ」とし「バランス感覚ですね。ゲストに対して風通しよく同じ位置でふっと入ってきて。番組の進行の仕方も進行っていうんじゃなくて、そのままこう、ふわっと始まる。お芝居で言うと、ものすごく自然なインと着地。だから、それが作為なのか無作為なのかわからないっていう。ギリギリのいいところをくぐっていく。センスというか…それが深いなーと思って。上手だなーって思って。なんか…なんだろう…ちょっと名優を見てるような。その勘の良さっていうか。チューニングの良さっていうか」と絶賛し「褒めすぎかな？」と笑顔を浮かべていた。