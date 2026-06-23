◇インターリーグ ドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合ぶりとなる17号先頭打者本塁打を放ち、チームの50勝両リーグ一番乗りに貢献した。

初回、相手先発・マシューズとの初対決となった第1打席、1ボールからの2球目、真ん中付近のチェンジアップをフルスイングすると、打球はあっという間に右翼スタンドに着弾。打った瞬間、本塁打と確信する豪快な先頭打者アーチで敵地を騒然とさせた。打球速度112・8マイル（約181・5キロ）、飛距離414フィート（約126・1メートル）、打球角度25度を計測した。

この17号先頭打者アーチをゲットしたのはミネソタ州在住で金融関係の仕事に従事するケビン・ルイスさん。試合終盤、自らネット裏一塁側寄りにある記者席を訪れ、ゲットしたことを名乗り出た。

ルイスさんは「大谷選手は右方向によくホームランを打つので、僕はその辺りに立っていた。打球が飛んだ瞬間に追いかけ始めて、少し後ろに下がった。ボールがコンクリートに当たって何度か跳ね返り、地面を転がっていたので、飛び込んで捕りました」と満面の笑みでゲットした瞬間を振り返り「興奮しているよ。アドレナリンがすごく出ていて、まさか自分がホームランボールを手にすることになるなんて信じられない」と語った。

ミネソタ州在住ながら「実は僕、カブスファンなんです」というルイスさん。それでも自宅から近いツインズ本拠ターゲット・フィールドでの試合は「年に数回ぐらい」の頻度で見に来ているといい「野球そのものが大好きだし、大谷選手の大ファンでもあります。彼を見るために来たけど、まさかホームランボールまで手に入るとは」としみじみと喜びをかみしめた。

大谷の好きなところとして「彼は史上最高の野球選手だからね。好きにならない理由がないよ。投げても素晴らしいし、打っても素晴らしい。そしてとても謙虚な人」と複数の理由を挙げ、大絶賛していた。