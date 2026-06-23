世界的アルピニスト野口健の娘で、登山家・環境活動家として活動する野口絵子が、ミス日本グランプリを受賞。父の反応を明かした。

【映像】ミス日本グランプリでティアラを冠る姿

野口は、6月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。今年1月にミス日本グランプリを受賞した際のエピソードを披露した。

ミス日本に挑戦したきっかけについて、野口は「ちょうど私がミス日本に選ばれる1年前の時に、ミス日本の関係者の方とこうお会いすることがあって…」と切り出し、それまで知らなかったミス日本の歴史や趣旨、活動の内容などを知り、感銘を受けたと語った。

そして「ミス日本っていうのは、選ばれて終わりではなく、選ばれてからが始まり。選ばれた後に1年間、任期の間活動をするということで。自分は今まで山を登ってきていましたけど、それ以外にもっともっとその活動の幅を広げていきたいなっていう気持ちで応募しました」と打ち明けた。

また、グランプリを受賞した際の父の反応について聞かれると、「父親はもうすごく喜んでいましたね。まあ鼻の下を伸ばしながらですね、『絵子のところにもたくさんメッセージがきてると思うけど、自分のところにもメッセージがたくさん来るんだよ』って父が話していて」と笑いながら振り返る。

メッセージのなかには「どんな子育てをしてるんですか？」と聞かれるものもあったと言い、「『これ困っちゃうよね、子育てって言われてもねえ』って言いながら、嬉しそうに話してました」とデレデレの父の様子を身振り手振りで真似をしてみせると、黒柳は「嬉しそうだった？面白いね」と大笑いした。

（『徹子の部屋』より）