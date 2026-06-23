23日は、81年前の沖縄戦の犠牲者を悼む「沖縄慰霊の日」です。糸満市で行われた「沖縄全戦没者追悼式」では、中学2年の女子生徒が、曾祖母の戦争体験から受け取った平和への思いを詩に込めて朗読しました。

「生きたいと願った証」と題した「平和の詩」を朗読したのは、豊見城市立豊崎中学校2年の亀谷琉奈さんです。

亀谷さんが曾祖母の右の太ももに残る大きな傷痕に気づいたのは5歳の頃です。

「その傷、どうしたの？」

いつもにこにこと明るく、前向きな人だった曾祖母が、見たこともないような暗い表情で話し出したのが、戦争のときの過酷な体験でした。

石垣島出身の曾祖母は、戦時中、北マリアナ諸島のロタ島から、台湾へ疎開。ロタ島では空襲に遭い、爆弾が降り注ぐ中を泣きながら走って逃げたといいます。

爆撃の恐怖と不安を紛らすためだったのか、曾祖母は手に握った石で、自分の足を何度もひっかき、気がつけば手も足も血だらけでした。

無事の再会を祈った夫もパラオで戦死。消えない悲しみを抱えて、曾祖母は戦後を生きてきたのです。

それでも、亀谷さんには曾祖母の足の傷が、「生きたい」と強く願ったあかしに見えました。

生きることを諦めず、命をつないでくれた人たちがいるからこそ、今の自分たちがいる。だからこそ、体験者の思いを受け継ぎ、戦争がどれほど恐ろしいものなのか、次の世代に伝えていかなければいけないと、亀谷さんは感じたそうです。

「平和は当たり前じゃない。今ある日常の大切さを同世代の皆さんにも感じてほしい」

そんな思いで、亀谷さんは追悼式での朗読に臨みました。

■平和の詩 全文

生きたいと願った証

あの日の沖縄には青い海も優しい風もなかった

空は黒く地面は揺れ人々の叫び声が絶えなかった

爆撃の音が心まで壊していく

まだ若かった曾祖母は小さな体で必死に走った

血だらけの道を倒れた人たちの横を

もう動かない人を見ながら涙を流す暇もなくただ生きるために

そして愛する夫の命を案じながら「お願い 生きていて」

その想いだけを胸に足がもつれても

呼吸が苦しくても転びそうになっても

前へ前へと走った

しかしその願いはもう二度と届かなかった

その時のことを話す曾祖母の声は今でもとても優しい

でも 私は知っている

その優しい声の奥に今も消えない悲しみがあることを

細い足しわしわの手小さな背中

長い年月を生きてきたその姿を見るたび

私は戦争の重さを感じる

そして曾祖母の右足には今も傷が残っている

それは戦時中 自分で引っ掻いた傷

灰色の空の下爆撃の音が鳴り響く恐怖と不安でいっぱいになり

右手に握った石で自分の右足を何度も何度も引っ掻く

気づけば手も足も血だらけだった

私が真実を知った時胸が締めつけられた

どれほど怖かっただろう

どれほど苦しかっただろう

生きたい死にたくない

その想いだけで曾祖母は必死に生き延びた

戦争は人を傷つける

体だけじゃない

心まで壊してしまう

家族と笑う時間友達と過ごす日々

「また明日ね」と言える幸せ

そんな当たり前を全て奪ってしまう

でもそれは当たり前なんかじゃない

血と涙の中を生き抜いた人たちが

命を繋いでくれたから今の私たちがいる

もし曾祖母があの日 走っていなかったら

もしあの日 命を落としていたら私はここにいなかった

曾祖母の右足の傷はただの傷じゃない

「生きたい」と強く願った証

「戦争は二度としてはいけない」という叫び

私はその想いをこれから先も伝えていく

もう誰にも血だらけの道を走ってほしくないから

もう誰にも愛する人の命が奪われることに怯えてほしくないから

もう二度と沖縄の空を戦争で染めてはいけないから

平和は当たり前じゃないたくさんの人の涙と苦しみと「生きたい」という願いの上にあるだから私は忘れない沖縄戦で苦しんだ人たちを愛する人を守ろうとした想いを泣きながら生き抜いた人たちをそして曾祖母の右足の傷を「生きたい」と願った証の傷を平和な未来へと繋いでいくために