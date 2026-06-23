ヒュー・ジャックマン主演のミステリー映画『ひつじ探偵団』が、2026年6月24日（水）よりPrime Videoにて世界独占配信されることがわかった。2026年5月8日の劇場公開から、早くも登場する。

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本作は、ドイツの作家レオニー・スヴァンによる同名小説を実写映画化するもの。大好きなご主人を殺されたひつじたちが、自ら真相を追いかけるという、なんともユニークな“もふもふ探偵ミステリー”だ。

舞台はイギリスの田舎町。ひつじ飼いのジョージは、愛するひつじたちそれぞれに名前をつけ、性格や個性を理解し、たっぷりの愛情を注いで暮らしていた。毎晩、彼が欠かさず行っていたのは読み聞かせ。なかでもお気に入りは、推理小説やミステリーだった。

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ところが、ジョージは知らなかった。ひつじたちがその読み聞かせを心待ちにし、物語を理解し、犯人が誰なのかを推理していたことを──。ある嵐の夜、悲劇が起こり、翌朝ジョージの死体が発見される。事故だとは信じられないひつじたちは、最も賢いリーダーのリリーを筆頭に、独自捜査を開始する。

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第一発見者は、ジョージの隣の牧場でひつじ飼いを営むケイレブ。現場検証には、デンブルック町の警察官ティムと、記者を名乗るエリオットが訪れる。一方、ジョージの弁護士リディアも町に現れ、遺言状を開示することに。そこに記されていたのは、意味深な言葉と、47億円という巨額の遺産だった。集められた人間たちは、誰もがどこか怪しい。果たして“沈黙しないひつじたち”は、愛するご主人の無念を晴らすことができるのか。

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主人公ジョージ役を演じるのは、『X-MEN』シリーズや『グレイテスト・ショーマン』のヒュー・ジャックマン。共演には、『ハワーズ・エンド』『いつか晴れた日に』のエマ・トンプソン、『赤と白とロイヤルブルー』『マスターズ・オブ・ユニバース』のニコラス・ガリツィン、『メディア王 ～華麗なる一族～』のニコラス・ブラウン、『シアター・キャンプ』のモリー・ゴードン、『ザ・ホエール』のホン・チャウらが名を連ねる。

さらに、ひつじたちの声の出演も豪華だ。ジュリア・ルイス＝ドレイファス、ブライアン・クランストン、クリス・オダウド、レジーナ・ホール、パトリック・スチュワート、ベラ・ラムジー、ブレット・ゴールドスタイン、リス・ダービーらが参加する。

監督は『ミニオンズ』共同監督のカイル・バルダ。脚本・原案は、「チェルノブイリ」「THE LAST OF US」を手がけたクレイグ・メイジンが担当する。かわいいひつじたちによる探偵劇でありながら、愛するご主人との絆、仲間同士の友情、群れの中で生きる難しさ、そして死生観までを描く。羊毛以上に心が温まる名（メェ～）作映画。

映画『ひつじ探偵団』は、2026年6月24日（水）よりPrime Videoにて独占配信。