キミとみせるとびきりのサマー！ 「学園アイドルマスター」よりフィギュア「姫崎莉波 キミとセミブルーVer.」が2027年2月に発売
【姫崎莉波 キミとセミブルーVer.】 予約期間：6月23日～8月30日 2027年2月 発売予定 価格： 23,430円（通常版） 24,530円（特典版）
2027年2月 発売予定
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
ネオンマックスは、フィギュア「姫崎莉波 キミとセミブルーVer.」を2027年2月に発売する。価格は通常版が23,430円、特典版が24,530円。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」のアイドル「姫崎莉波」を［キミとセミブルー］衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。眩しい白の水着スタイルが再現され、躍動感あるポージングとなっている。
夏の太陽のように眩しい笑顔や揺れる髪などが丁寧に造形され、左手の水鉄砲やネックレスなども細かく造形されている。
また、「東京フィギュア」、「あみあみ」、「アソビストア」では特典版が登場。特典として「オイル入りアクリルブロック」が付いてくる。
姫崎莉波 キミとセミブルーVer.
2027年2月 発売予定
価格： 23,430円（通常版）
24,530円（特典版）
スケール：1/7
サイズ：全高約26.5cm(台座含む)
特典版「オイル入りアクリルブロック」
予約受付中！🏝️- NEONMAXJAPAN (@neonmaxjapan) June 23, 2026
『学園アイドルマスター』より姫崎莉波が『キミとセミブルー』のイラストをベースに1/7スケールでフィギュア化！
爽やかな夏らしい衣装や、お姉さん力あふれる表情やプロポーション、カラフルなネイルも必見です！
「姫崎莉波 キミとセミブルーVer.」を是非お迎えください！#学マス pic.twitter.com/vV9F2wwe8Q
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※画像は彩色サンプル品です。実際の製品とは異なる場合がございますので、ご了承ください。