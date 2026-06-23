【姫崎莉波 キミとセミブルーVer.】 予約期間：6月23日～8月30日 2027年2月 発売予定 価格： 23,430円（通常版） 24,530円（特典版）

ネオンマックスは、フィギュア「姫崎莉波 キミとセミブルーVer.」を2027年2月に発売する。価格は通常版が23,430円、特典版が24,530円。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」のアイドル「姫崎莉波」を［キミとセミブルー］衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。眩しい白の水着スタイルが再現され、躍動感あるポージングとなっている。

夏の太陽のように眩しい笑顔や揺れる髪などが丁寧に造形され、左手の水鉄砲やネックレスなども細かく造形されている。

また、「東京フィギュア」、「あみあみ」、「アソビストア」では特典版が登場。特典として「オイル入りアクリルブロック」が付いてくる。

姫崎莉波 キミとセミブルーVer.

2027年2月 発売予定

価格： 23,430円（通常版）

24,530円（特典版）

スケール：1/7

サイズ：全高約26.5cm(台座含む)

特典版「オイル入りアクリルブロック」

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※画像は彩色サンプル品です。実際の製品とは異なる場合がございますので、ご了承ください。