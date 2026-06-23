令和７年９月に総務省統計局から発表された「統計からみた我が国の高齢者」によると、総人口に占める高齢者の割合は29.4％で、過去最高となったそうです。そんな中で明治大学教授である齋藤孝さんは、「長老と老害は紙一重。年齢を重ねたら、知恵や経験を生かして周囲に貢献する＜長老力＞を発揮し、老害とならないことが大切」と語ります。そこで今回は齋藤さんの著書『長老力 老害と呼ばれない人になる！』より一部を抜粋し、人生後半の成熟の流儀をお届けします。

【書影】慕われ、頼られ、愛される 人間力の磨き方と響かせ方。齋藤孝『長老力 老害と呼ばれない人になる！』

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自分の機嫌のとり方

年を重ねるにつれて「自分の機嫌をどうとるか」ということが大きな課題になってきます。周囲を見渡すと、年齢とともに機嫌が悪くなる人が少なくありません。

理由の一つは、他者との「比較」です。

同窓会のような比較の温床となりやすい場には要注意です。

同窓会に出れば、誰がどの地位に就いた、どのくらい財を築いたといった話題が耳に入り、つい自分と比べてしまいます。そして、若いころなら「いまに見ていろ」と受け流せたことも、先が見えたいまは取り残された気持ちになります。そうした劣等感に凝り固まってしまうと、周囲から「老害予備軍」と見られてしまいます。

うらやましがらせる側にならない

そもそも、同窓会は車なしで行くサファリパークくらい危険性があると思っておいたほうがいいのです。油断して参加すると、他者の自慢話に引きずられて不快になるのは必須です。

行くのであれば、「どうせ自慢話は出てくるもの」と心構えをしておきましょう。自慢する人に出会ったら、「出た出た。この人は長老にはなれないな」と心のなかでレッテルを貼れば、不快感に巻きこまれずにすみます。

登山にたとえれば、「日本百名山をすべて登った」「若いころはヒマラヤにも挑戦した」といった達成談を誇らしげに繰り返す人がいます。努力そのものは立派ですが、そこに「どうだ」と相手を圧する空気が漂うと、聞き手は居心地の悪さを覚えます。

自分自身も、うらやましがらせる側にならない工夫が大切です。

謙虚さをユーモアに変える

財産や健康、若さを誇らない。むしろ「もう白髪まみれだよ」と笑いながら頭を見せたり、「育毛剤のコマーシャルばかり気になるんだよね」と自虐的に語ったりするくらいが周囲に安心感を与えます。

謙虚さをユーモアに変えることができる人は、一緒にいて心地よい存在になります。



（写真提供：Photo AC）

では、どうすれば自分の機嫌をとれるのでしょうか。

一つの方法は、比較をやめることです。

相手の土俵で相撲をとらない

比較の習慣は、幸せを奪う最大の罠といえます。生きてきた背景も、寿命の長さも人それぞれなのですから、同じ土俵で競うこと自体が無意味です。

達磨大師が壁に向かって坐禅をしたように、自分と向きあう時間を意識的につくるようにしましょう。静かに本を読むのもいい方法です。本に没頭している間は、他者との比較の回路から解放され、心が整います。

結局、「自分の機嫌をとる」とは、自分を甘やかすことではなく、他者と比べず、自分自身をそのまま受け入れることです。それができる人こそ、周囲に安らぎをもたらし、慕われる長老へと成熟していくのです。

ポイント 相手の土俵で相撲をとらない

※本稿は、『長老力 老害と呼ばれない人になる！』（山と溪谷社）の一部を再編集したものです。