ビキニフィットネスの女王・安井友梨（42）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。親交のある元アスリートについて語った。

外資系銀行員だった安井は、30歳の時に始めたダイエットをきっかけに、健康的な筋肉美を競うビキニフィットネスの世界へ。67キロあった体重を10カ月で15キロ減量し、31歳で「オールジャパンフィットネスビキニ選手権大会」で優勝。2023年には「IFBB世界フィットネス選手権大会」で日本人初の世界一に輝き、昨年には「オールジャパン」での10連覇を達成した。

同番組では、ともにゲスト出演した元賞金女王の女子プロゴルファー・古閑美保さんと共演。8年前の番組共演をきっかけに仲良くなったそうで、以来毎年国内大会の応援に駆けつけているという古閑さんは「この前の10連覇の時も見に行ってた」と明かした。

すると安井は「毎年来てくださるんですけど、会場で一番、“あそこ誰！？”っていうぐらい大きい声を出してくださって」と回想。古閑さんは「みんな（声を）出してるから負けたくもないですし、テンションがアガってくる」と振り返った。

また「1人だけオーラも雰囲気も違う」と絶賛。「最初の時よりは10連覇で世界一も取ってますし、やっぱり全然違うんですよ」と褒めちぎった。

しかし「何て言うの？」と声掛けの内容を聞かれ、古閑さんが「“ケツ！”とか“尻！”」と明かすと、一同は爆笑。「みんな言ってます。“綺麗〜！”とか」と説明したが、その声量に安井は「凄い声だなと思って見ると古閑さんなんで」と苦笑いしていた。