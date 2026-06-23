デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、東京・麻布台にある中華料理店「虎景軒」です。（撮影：上田佳代子）

【写真】「虎景軒」オリジナルの北京ダック。皮だけでなく身の部分も…

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新しい息吹を感じる中国各地の伝統料理

店内に一歩入ると開放的な空間が広がり、高い天井に大きくとった窓からは麻布台ヒルズの豊かな緑が望める。

そんな絶好のロケーションもまたご馳走といえるのが、ここ「虎景軒」。赤を基調としたモダンな内装同様、料理もコンテンポラリーをテーマとしたチャイニーズダイニングだ。

「伝統の味をきちんと継承しつつ、現代の嗜好にあわせた軽妙かつウェルネスな美味しさを目指しています」と語る山口祐介シェフは、本場浙江省のレストランでも料理長を務めた達人。ランチでその味をリーズナブルに楽しめる。

この日の前菜の蒸し鶏は、低温調理ならではのしっとりとやわらかな食感に、翡翠色をした葱油が旨みを引きたてる佳品。

その美しくあっさりした味わいに続く、主菜のエビチリは上海風と称したチリソースがユニークだ。豚挽肉、大根やパプリカなどの泡菜（パオツァイ）（中国風野菜の漬物）に搾菜（ザーサイ）、葱などと具だくさん。豆板醤を隠し味に、甘酸っぱさの中にコクを感じさせる。

一皿ごとの量もしっかりとあり、食後の杏仁豆腐をいただく頃には、お腹も心も満たされるはずだ。



「虎景軒」店内写真

虎景軒（フージン）（東京・麻布台／中華料理）

●住所：東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京5階（麻布台ヒルズ内）

●電話：050・1809・5550

●営業時間：昼／11：30〜15：00（L.O.14：00、土日祝14：30） 夜／17：30〜22：00（L.O.21：00） 無休

●メニュー：昼／ランチセット全5品5800円〜、アラカルトなど 夜／ディナーコース１万8000円〜、アラカルトなど（サービス料込）

●アクセス：東京メトロ日比谷線神谷町駅より徒歩5分、南北線六本木一丁目駅より徒歩3分

●公式サイト：https://www.janu.com/janu-tokyo/ja/hu-jing/