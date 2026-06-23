年齢を重ねるほど、印象を左右するのが肌の見た目です。ベースメイクが美しく仕上がっていれば、清潔感や品のよさが演出できるうえ、ポイントメイクも映えやすくなります。肌悩みを解消しつつ美肌に導く、最新の製品を紹介しましょう（撮影：ケント・チャン スタイリング：山本瑶奈 構成・文：入江信子）

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みずみずしい肌に仕上がる

リキッドファンデーション

【ケア効果で1日快適】

１：エッセンスリキッド EX ブライトグロウ SPF30・PA+++ 全3色 24mL ￥3,960／マキアージュ

美容液でファンデーション成分を包み閉じ込めているから、日中ずっとスキンケアしている感覚。血色感のある肌に。

２：ダブル セーラム ファンデーション 全6色 30mL ￥9,900／クラランス

ファンデーション相とセラム相を混ぜて使う2相式が画期的。セラム相には保湿に加え、角質ケア効果もあり、なめらかなハリ肌へ導く。

３：ディオール フォーエヴァーフルイド スキン グロウSPF50・PA+++ 全11色 30mL ￥ 8,030／パルファン・クリスチャン・ディオール

ヒアルロン酸などの美容成分をたっぷり配合。カバー力が高く、持ちも抜群！

４：リフレクションスキングロウファンデーション SPF15・PA++ 全5色 30g ￥7,480／HERA

美容液のような潤いで肌がすみずみまで満たされ、内側からツヤが溢れ出す。くすみ感のない澄んだ明るさが長続き。

丁寧にメイクして、「好きな肌」を追求

多種多様なスキンケア成分が配合され、つけ方によって仕上がりをアレンジできるのがリキッドタイプのよさ。

「肌が乾く人は保湿効果、肌悩みが気になる人はカバー力、肌の質感を生かしたい人は素肌っぽさを重視したものを選ぶといいでしょう。同じ製品でもカバーしたい日は指づけ、薄づきにしたい日はブラシづけ、崩したくない日はスポンジでパッティングと使い分けて」（レイナさん。以下同）

【素肌感息づく薄膜系】

１：ザファンデーション コンフィデント フィックス SPF18〜22（色により異なる）・PA+++全14色 30mL ￥6,600／アディクション ビューティ

肌そのものが美しくなったよう！ 光を含むソフトマットな仕上がりを堪能。

２：ナチュラルロングウェア ファンデーション 全15色 30mL ￥7,480／NARS JAPAN

ナチュラルな質感でありながら、毛穴や凹凸はしっかりぼかし、スルンと涼やかな肌の完成。テカりや乾燥も起こりにくい。

【肌悩みをしっかりカバー】

３：ダブルウェア ステイ イン プレイスメークアップ N SPF10・PA++ 全12色 30mL ￥7,590／エスティ ローダー

ロングセラーが進化。肌のアラを消去する効果はそのままに軽さがアップ。持ちのよさも健在。

４：ザ リクイドファンデーション e SPF20〜25・PA++〜+++（色により異なる） 全12色 30mL ￥11,000／SUQQU

難しいといわれるカバー力とツヤを両立。輝度の高いオイルの力で磨き上げた光沢をオン。

５：ゼン ウェア ステイ SPF25・PA++ 全18色 30mL ￥7,700／コスメデコルテ

薄づきでもカバー力があり、くすみや色ムラを目立たせない。周囲の湿度や温度を感知し、水分を放出・吸着するので快適さが持続。

※記事内の商品価格はすべて税込です