読売新聞が運営するユーザー投稿サイト「発言小町」では、家族や友人などの人間関係や、心や体の悩み、時事問題から身の回りのことまで、さまざまなテーマで意見交換が行われています。今回は「孫がいなくてかわいそうねと言われた」というトピックをご紹介します。孫の有無や子どもとの距離は、親の幸せを測る基準になるのでしょうか。投稿者の悩みに、多くの反響が寄せられています。

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遠方に進学させたのは「失敗」だった？

トピ主の「じゅん」さんは九州在住の59歳女性。2人の子どもは努力して東京の大学へ進学し、そのまま就職しました。

現在も年に2回ほど帰省してくれるものの、遠方で暮らしていることもあり、「正直寂しく思っています」といいます。一方で、子どもたちは仕事が楽しいようで、いずれも独身です。

そんなじゅんさんに対し、近所のママ友は「孫がいなくてかわいそうね」「遠くに進学させたから結婚も遅れ、孫もできないのよ。失敗したわね」と言ってくるそう。

ママ友は日頃から孫を預かっていることを楽しそうに話しているといいますが、会うたびにそうした言葉をかけられ、じゅんさんは「正直落ち込みました」と胸の内を明かしました。

「子育ては大成功」「むしろ誇るべきこと」

このトピックに対しては、「お子さんたちが仕事にやりがいを持って自立して暮らしているなら、それは十分に成功した子育てではないでしょうか」（もんろーさん）という意見が寄せられました。

また、「子どもが自分の力で人生を切り拓いていることは誇らしいこと。そのうえ楽しく仕事していたら言うことなし。孫については子どもが考えることであって、親が先回りして悩むことじゃない」（楡さん）と、親の役目は、子どもの自立を支えることだとする声も。

さらに、「勉強を頑張って進学し、社会人として自立している。子育ては大成功ですよ」（子育ては親の仕事さん）など、子どもが自分らしい人生を歩んでいることを評価するコメントが目立ちました。

問題は「孫がいないこと」ではなくママ友の言動？

一方で、多くの人が疑問を抱いたのは、ママ友の発言そのものです。

「孫がいたとしても別のことで嫌がらせをしてくるタイプだと思う。ただのいじめです。スルーすべき」（ゆうさん）

「会うたびにそんなことを言う人は、配慮に欠けるどころか失礼すぎる。無理に付き合う必要はない」（もんろーさん）

「孫はじじばばのために存在するわけではありません。子どもも親のマウントのためにいるのではありません」（クリームパンさん）など、ママ友の言動そのものを問題視する声も少なくありません。

このほか、「子どもが自立して、自分の力で人生を歩んでいることこそ親として誇らしい」「結婚や出産のタイミングは本人が決めること」など、親世代が子どもの人生にどこまで期待を寄せるべきかについても多くの議論が交わされ、この投稿には173件の反響が寄せられました。

家族のかたちはさまざまです。「結婚しているか」「孫がいるか」といった物差しだけで、その家庭の幸せや子育ての成否を判断することはできないでしょう。

あなたなら、このママ友の言葉をどう受け止めますか。

【紹介したトピ】孫がいなくてかわいそうね