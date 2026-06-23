中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合・火曜10時〜）の第9回「淡い初恋は、豆乳豚汁の味」が、6月23日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。

【写真】光莉は門司港の時の人となり…

福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファン（お客様たち）のお目当ては、勤勉なうえに老若男女をとりこにする魔性のフェロモンだだ漏れ店長・志波三彦（中島健人）。店は高齢者マンションの１階にあり、店長の後援会まで存在する。

アルバイトの中尾光莉（田中麗奈）は、店長のモテッぷりに興味津々！昔、漫画家を目指した腕前を振るい WEB漫画「フェロ店長（フェロモン店長の略）の不埒（ふらち）日記」を執筆するほど。光莉が関心がある人がもう1人――。「なんでも野郎」と書かれたツナギを着た男で―――。

中島さんが三彦役と兄・ツギ役の１人２役を熱演。原作は町田そのこさん。脚本は根本ノンジさん。

主題歌は、藤井フミヤさんの『ココロ』。



＊以下6月23日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

初顔のおばあさんが多額のプリペイドカードを買いたいと光莉（田中麗奈）に相談してきた。

機転をきかし光莉は、特殊詐欺の被害を未然に防ぐ。この件は、ニュースにもなり光莉は門司港の時の人となる。

ある日、地元小学校の新聞クラブから取材が来る。光莉と店長の志波（中島健人）が取材を受けていたところ、１８年前にテンダネスで起きた不幸な事件の話題が出てくる。

実は、その事件こそ、志波の運命を変えた出来事だった…。