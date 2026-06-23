野球塾「J-PARK」の福原代表と「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督がイベントに参加

野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」が22日、無料オンラインイベント「小中学生に多い“手打ち”改善講座」を開催した。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」代表を務める福原芳之さんと、3度の全国制覇を誇る学童野球チーム「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督が、子どもたちや指導者が抱える“打撃の悩み”について語り合った。

福原さんは、手打ち矯正法として「置きティー」が最も効果的だと語る。ボールが動かないため、スイングの再現性を高めやすい。同じスイングで同じ方向に強い打球を飛ばすには、「踏み出した足の幅や位置を固定することが必要」とポイントを挙げる。

置きティーの“ルール”の1つが「踏み出した足の正面にボールを置くこと」だという。ステップ幅に合わせてティー台を設置する。理想の打球方向は右打者なら右中間、左打者なら左中間。ネットの正面に飛ばすことが目的になってしまいがちだが、福原さんは否定する。

「ボールの内側を打つのが大前提で、グリップが上、ヘッドが下になることで、ボールは右打者なら右中間に飛んでいきます。センターに打球が飛ぶということは、すでに腕が伸びきってリストターンが始まっている。リストターンは必要ですが、バットのヘッドがどこで返るかが重要です」

監督、コーチ、保護者の指導が違うと「子どもたちに迷いが生じる」

イベントでは「ボトムハンド（投手側の手＝右打者なら左手）」や「トップハンド（捕手側の手＝右打者なら右手）」だけで打つドリルなども紹介された。「打撃は背骨などの体を支点とし、バットを握るグリップが力点となる。この支点から力点が離れると、バットが外回りしてしまう」と、打球に力が伝わりやすいスイング軌道を作る“コツ”を明かした。

福原さんと辻監督の打撃議論が続く中、視聴者から寄せられた質問は「打撃のエラー動作はなぜ起きてしまうのか？」だった。福原さんは指導者や保護者によって指導が違うと、子どもたちに迷いが生じると指摘。「エラー動作とかを直すドリルを共通化したい。辻さんのように決まり事があれば、すごくやりやすい」と強調した。

バットを肩に乗せてスイングする“多賀打ち”をチーム内で共有している辻監督は、「戻ってこられる場所を作ることが大事。そこから自分なりに試行錯誤するのはいい」と説明する。不調に陥った時には“原点”に戻り、打撃を見つめ直すことが復調への近道になる。

SNSなどを通じて、簡単に技術や理論を簡単に知ることができる時代。すぐに結果を求めがちだが「習得するにはコツコツやること。すぐに結果はでないので、やはり量は必要」と福原さん。最後に成長する選手の共通点を問われた2人は、「自分で考えてできる選手」と口を揃えた。主体性を持って野球に取り組むことが重要になる。（First-Pitch編集部）