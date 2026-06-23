『映画ちいかわ』×ユニクロ「UT」がコラボ！ 原作シーンをデザインしたTシャツなど登場へ
ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、7月17日（金）から、『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とのコラボコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで順次発売する。
【写真】映画コーデで着たい！ 『映画ちいかわ』×ユニクロ「UT」コラボ商品一覧
■名シーンをデザイン
今回登場するのは、7月24日（金）公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』をモチーフにしたコレクション。
ウィメンズは、“セイレーン編”と呼ばれ人気の映画原作シーンをあしらったTシャツやスウェットシャツなどがラインナップ。ちいかわ、ハチワレ、うさぎが船旅に出発する様子や、ハチワレたちがセイレーンに捕まってしまったシーン、さらに前面にセイレーンの印象的なシーン、背面に“人魚のうろこ”をあしらったデザインなど、名シーンをイメージしたアイテムがそろう。
また、島の歓迎ムードの中踊るちいかわ、ハチワレ、うさぎのイラストを使用したTシャツや、昆布で拘束されたハチワレたちのスウェットシャツが並ぶキッズサイズも用意。
期間中は、本コレクションの発売記念として、「UNIQLO FLOWER」取扱店舗およびオンラインストアにて対象商品（観葉植物）を購入するとオリジナルガーデンピックをプレゼント。また、7月17日（金）より、全国の「ユニクロ」店舗とオンラインストアでは『ちいかわ』柄の「ギフトカード」も販売される。
【写真】映画コーデで着たい！ 『映画ちいかわ』×ユニクロ「UT」コラボ商品一覧
■名シーンをデザイン
今回登場するのは、7月24日（金）公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』をモチーフにしたコレクション。
ウィメンズは、“セイレーン編”と呼ばれ人気の映画原作シーンをあしらったTシャツやスウェットシャツなどがラインナップ。ちいかわ、ハチワレ、うさぎが船旅に出発する様子や、ハチワレたちがセイレーンに捕まってしまったシーン、さらに前面にセイレーンの印象的なシーン、背面に“人魚のうろこ”をあしらったデザインなど、名シーンをイメージしたアイテムがそろう。
期間中は、本コレクションの発売記念として、「UNIQLO FLOWER」取扱店舗およびオンラインストアにて対象商品（観葉植物）を購入するとオリジナルガーデンピックをプレゼント。また、7月17日（金）より、全国の「ユニクロ」店舗とオンラインストアでは『ちいかわ』柄の「ギフトカード」も販売される。