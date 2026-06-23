「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が23日放送のTBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）にゲスト出演。茶との出会いを語った。

23歳の時に45歳年上の茶と結婚した綾菜。「結婚して16年目。私、21から一緒にいるんですよ」と明かした。

「私が皿洗いしている割烹料理屋さんに加トちゃんが食べにきて、そこで出会うんですけど、いろんな芸能人がけっこう来てたんですよ。場所も乃木坂で。誰にもときめいたことなかったのに、加トちゃんにときめいたんですよ。ガラガラって開けて来た瞬間にめっちゃ輝いて見えたんですよ」と出会いを振り返った。

「凄いハッピーオーラじゃないけど、キラキラオーラがあった」と説明。「私、広島出身なんですけど、広島では見たことがない輝きの男性だったんですよ。ピンクの上下のスーツを着ていて。こんな輝いている人いるんだって初めての体験で、それが恋心に変わっていった」と話した。

番組パーソナリティーのフリーアナウンサーの大島由香里が「その時はさすがに結婚するとは思ってないですよね？」と聞くと、「若干思ってて。こんな人と結婚したい！って」と明かして、驚かせた。

「何に惚れた？」と聞かれると、「店員さんにめちゃくちゃ笑顔で優しかった。皿洗いで汚い格好をしていた。その日はお茶出しする人が休みで出たら、“ありがとう”って凄い笑顔で言われた。加トちゃんめっちゃ歯並びいいんですよ。それも含めてときめいちゃった」と振り返った。