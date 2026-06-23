今年2月に行われたミラノ・コルティナオリンピック、男子スキークロスで4位に入賞した新潟県長岡市出身の古野慧選手に県スポーツ賞が贈られました。

6月23日、花角知事から県スポーツ賞を贈られたのは、今年2月のミラノ・コルティナオリンピック、男子スキークロスに出場した長岡市出身の古野慧選手です。



4年前の北京オリンピックではスタート直後に転倒し、リベンジの場となった今回のオリンピック。



最後まで諦めない姿勢で日本勢初の決勝進出を決めると、メダルには惜しくも0．08秒届かなかったものの、見事4位入賞を果たしました。



表彰後の歓談で今後の目標を聞かれた古野選手は…



【花角知事】

「次の目標は？」



【古野慧 選手】

「本当にメダルを、次は取りたい」



日本男子スキークロス界初のオリンピックメダル獲得へ意気込みを新たにしていました。



【古野慧 選手】

「引き続き自分の頑張りを見せることで、皆さんにちょっとでも日々の活力になればうれしいと思っているので、ここから4年間また頑張っていきたい」



県スポーツ賞は世界的な大会で優秀な成績を収め、県のスポーツ振興に貢献した選手に贈られるもので、古野選手の受賞で63人目です。