◆米大リーグ ツインズ１―２ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。ロサンゼルスからの移動を経て、初回に１７号先頭打者アーチを放つなど４打数１安打１打点１四球と左膝が万全でない中でも奮闘した。

チームは２回に背中のけいれんでタッカーが途中交代。３回の守備からは捕手ラッシングが脳しんとうの疑いで退いた。負傷者が多発する緊急事態となるも、６回に３番フリーマンが決勝の１３号ソロをセンター右にたたき込み、両リーグ最速で５０勝に到達した。

試合後のロバーツ監督の主な問答は以下の通り。

―タッカーが途中交代

「背中がけいれんしたんだ。守備に就いた直後だった。それで打席も見ていたけど、少し顔をしかめていたし、一塁へ走る時もそうだった。そして二塁に行った時には、もう動き方が普段と違って見えた。これ以上リスクを負わせたくなかったので、下げるのが賢明だと思った」

―負傷者リスト（ＩＬ）入りの可能性は

「そこまで心配していない。ただ、背中だから慎重にならないといけない。本人も以前に経験したことがあると言っていたし、その翌日にプレーしたこともある。逆に一日休んだこともある。だから私としては日々の状態を見ていくだけだ。明日どんな状態で来るかを見て判断する」

―ラッシングの状態は

「順調だよ。脳しんとうの検査はクリアした。ただ、２４時間後にもう一度受けなければならない。だから明日も同じ検査をする。ラインアップに入る可能性はかなり低いと思う」

―その場合は誰かを呼ぶ可能性は

「念のために誰かを呼ぶつもりではいる。ただ、まだ誰になるかは分からない」

―タッカーはＩＬ入りしないのか

「いや、いや。今のところはない」

―メジャー最速で今季５０勝に到達した

「『レジリエンス（粘り強さ）』という言葉だね。健康状態やパフォーマンスなど自分たちでコントロールできないことはたくさんある。だから呼ばれた選手が準備をしておかなければならない。今夜もアレックス（コール）が途中から出て素晴らしい守備を見せ、ヒットも打った。そしてチャッキー（ロビンソン）が急きょ入って、あのように捕手としてやってくれたのは大きかった。故障者の代わりに多くの選手が活躍している。それは層の厚さを示しているし、前に進み続けるというチームの姿勢も表している」

―ラッシングは最初のファウルチップで負傷したのか

「そうだ。まともに当たった。少しふらついていたし、ベンチでトレーナーと話した結果、下げた方がいいという判断になった」