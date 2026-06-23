北中米Ｗ杯の１次リーグＩ組では、前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）はイラク（同５７位）を３―０で下した。エースＦＷエムバペの２戦連続の２得点で２連勝を飾り、決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。

７大会ぶり４度目出場のノルウェー（同３１位）はセネガル（同１５位）と対戦し、エースＦＷハーランドの２試合連続２ゴールなどで３―２で勝利した。２連勝で勝ち点を６に積み上げ、２８年ぶりの決勝Ｔ進出が決まった。第３戦でフランスとノルウェーは首位通過をかけて直接対決する。

現在Ｆ組２位の日本が３位通過した場合、フランスとノルウェーのＩ組１位になった方と決勝Ｔ１回戦で当たる可能性がある。ともに２戦連続２ゴールと絶好調のエムバペ、ハーランドの“怪物”ＦＷを擁する２チームの攻撃力は日本にとって大きな脅威となる。

森保ジャパンは２５日（日本時間２６日）の第３戦でスウェーデンと対戦。勝利して首位または２位で突破した場合、Ａ組のブラジル、モロッコ、スコットランドと対戦する可能性があり、日本にとってはこちらの方が戦いやすいのかもしれない。