黒木華主演「銀河の一票」台本デザインに注目集まる「こだわりすごい」「発想が面白い」梶裕貴が公開
【モデルプレス＝2026/06/23】カンテレ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」（毎週月曜よる10時〜）に出演している声優の梶裕貴が22日、自身のX（旧Twitter）を更新。同作の台本写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】月10ドラマ「洒落てる」作品テーマ反映された台本デザイン
同作で東京都知事選への出馬を表明したIT企業社長・風間藍生を演じている梶は、今回「台本も洒落てるんです」とコメントし、第9話の台本写真を公開した。
公開された台本の背表紙は、実際の選挙で使用される投票用紙をモチーフにしたデザインに。作品のテーマである選挙を反映した遊び心あふれる台本に、ファンからは「投票用紙風になっていたとは」「発想が面白い」「一瞬本物に見えた」「こだわりすごい」「貴重な裏側嬉しい」「めちゃくちゃ好き」と反響が寄せられている。
政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。（modelpress編集部）
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【写真】月10ドラマ「洒落てる」作品テーマ反映された台本デザイン
◆「銀河の一票」台本デザインが話題
同作で東京都知事選への出馬を表明したIT企業社長・風間藍生を演じている梶は、今回「台本も洒落てるんです」とコメントし、第9話の台本写真を公開した。
◆黒木華主演ドラマ「銀河の一票」
政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。（modelpress編集部）
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