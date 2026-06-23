鹿児島県霧島市の温泉施設で21日、入浴中だった5歳の男の子は依然、行方不明のままです。きょう23日も警察と消防がおよそ100人態勢で捜索しています。

（記者）「けさから捜索再開しましたが雨が降っていて、川の流れも速くなっている」

行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣（たなか・れお）くん（5）です。

通報の15分ほど前まで入浴

霧島警察署などによりますと、21日午後3時半ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれい川の湯」で「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と母親から消防に通報がありました。

父親によりますと、嶺臣くんは通報の15分ほど前まで家族湯で入浴していて、先に両親が脱衣所に上がり3分ほど目を離している間に、内風呂の浴槽に浸かっていた嶺臣くんがいなくなったということです。

およそ100人態勢で捜索

父親が気づいた時には、川に面した内風呂の窓と網戸が開いたままになっていたということです。

嶺臣くんは、身長およそ120センチのやせ型で、前髪は眉にかかる程度、横側は耳にかかる程度の長さです。

警察は嶺臣くんが川に流された可能性もあるとみて、近くの天降川を中心に消防含めたおよそ100人態勢で捜索しています。

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