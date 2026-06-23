【画業55周年!!】犬マンガの巨匠・高橋よしひろ氏の魅力が詰まった集大成の画集が発売決定！発売記念特典に「ぷくぷくシール」も

犬マンガの巨匠・高橋よしひろ氏の集大成となる画集、9月に発売決定！ただいま予約受付中！

犬マンガの第一人者、高橋よしひろ氏が2026年に画業55周年を迎える。同時に、自身の代名詞となった犬マンガの初出作『白い戦士ヤマト』の発表から50周年の節目だ。これを受けて、2026年9月18日に日本文芸社から画集『高橋よしひろ 犬マンガの世界』が発売されることが発表された。

50年にわたり犬を描き続けてきた巨匠の魅力を凝縮した集大成となる本画集。代表作「銀牙」シリーズを中心に、貴重なカラー原画や生原稿を色鮮やかに掲載。すべての犬マンガ作品を高橋自身の解説コメントとともに振り返る豪華な内容となっている。

画集『高橋よしひろ 犬マンガの世界』サンプル ©高橋よしひろ／日本文芸社

さらに、同時代を駆け抜けた著名漫画家の本宮ひろ志氏、武論尊氏、原哲夫氏の証言から、名作誕生の瞬間を振り返る。特別章では「高橋流、犬描写の極意」を収録。犬マンガやイラストの志望者にとって、見逃せないテクニックの勘どころを氏が惜しみなく指南する。

発売記念特典として、今ちまたで大人気のぷくぷくシールの『銀牙』特別バージョンの「銀牙ぷくぷくシール」も同梱される。

画集はAmazonと楽天ブックスにて現在予約受付中だ。

予約サイトリンク

【Amazon 予約ページ】

https://amzn.to/4uUb1Vd

【楽天ブックス 予約ページ】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18682590

高橋よしひろ氏について

高橋 よしひろ（たかはし・よしひろ）

1953年9月18日生まれ。秋田県雄勝郡東成瀬村出身。

1971年、本宮プロダクション入社。1972年、「週刊少年ジャンプ」に『下町弁慶』が掲載されてデビュー。翌年『おれのアルプス』で第5回手塚賞佳作を受賞。1976年、「週刊少年ジャンプ」で『悪たれ巨人(ジャイアンツ)』を、「月刊少年ジャンプ」で『白い戦士ヤマト』を同時連載して人気作家となる。

1983年より『銀牙 -流れ星 銀-』を「週刊少年ジャンプ」に連載し、テレビアニメ化されて爆発的人気となる。1987年、同作で第32回小学館漫画賞を受賞。その後、シリーズ続編となる『銀牙伝説ウィード』『銀牙伝説WEEDオリオン』『銀牙~THE LAST WARS~』『銀牙伝説ノア』などを「週刊漫画ゴラク」に発表。現在、同誌で『~銀牙伝説~レクイエム』を好評連載中。

2021年、横手市増田まんが美術館の2代目名誉館長に就任。