テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限付近での推移
テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限付近での推移
162.41 エンベロープ1%上限（10日間）
161.67 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
161.59 現値
160.80 10日移動平均
160.76 一目均衡表・転換線
160.28 21日移動平均
160.27 一目均衡表・基準線
159.19 エンベロープ1%下限（10日間）
158.88 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.36 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.76 一目均衡表・雲（下限）
156.26 200日移動平均
162.41 エンベロープ1%上限（10日間）
161.67 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
161.59 現値
160.80 10日移動平均
160.76 一目均衡表・転換線
160.28 21日移動平均
160.27 一目均衡表・基準線
159.19 エンベロープ1%下限（10日間）
158.88 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.36 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.76 一目均衡表・雲（下限）
156.26 200日移動平均