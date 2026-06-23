テクニカルポイント ドル円　ボリンジャーバンド2シグマ上限付近での推移

162.41　エンベロープ1%上限（10日間）
161.67　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
161.59　現値
160.80　10日移動平均
160.76　一目均衡表・転換線
160.28　21日移動平均
160.27　一目均衡表・基準線
159.19　エンベロープ1%下限（10日間）
158.88　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.36　100日移動平均
157.88　一目均衡表・雲（上限）
157.76　一目均衡表・雲（下限）
156.26　200日移動平均