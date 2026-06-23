◇インターリーグ ドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースのエリク・ラウアー投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に2回から登板。6回無安打無失点の好投を披露し、3勝目をマークした。

オープナーのクラインの後を受け、2回から2番手として登板。“立ち上がり”の2回を3者凡退で終えると、カットボール、チェンジアップで打者のタイミングを外し、カーブで徹底的に緩急を付ける丁寧な投球を貫いた。4、6回には先頭打者を四球で出塁させたが、確実に後続を断ち、7回まで6イニングを無安打で投げ抜き、3番手のハートにバトンをつないだ。

ラウアーは「今日は最高の球や最高の球速があったわけではありません。それでもストライクゾーンをしっかりコントロールし、狙ったところへ投げることができました」と投球全体を振り返り「今日は守備を信頼することをかなり重視していました。そしてそれができるのは、うちの守備陣が本当に優れているからです」と守備陣にも感謝の言葉を向けた。ロバーツ監督も「本人的には最高の球ではなかったと思います。でも、緩急をうまく使い、狙ったところへ投げ込み、相手に打たせて取ることができました。8回まで試合を運んでくれましたし、ブルペン陣も素晴らしかった。本当に見事な投球でした」と称賛した。

今季、ドジャース移籍前に所属したブルージェイズではオープナーの後を受け、2番手として登板することについて、自身のルーティンが崩れるとして首脳陣を猛批判し、それを米メディアが報道した。だがこの日は「問題だったのは、計画が変わることでした」とし、納得して2番手のマウンドに向かった。

ロバーツ監督がオープナーの戦術を採用したことについて「かなり早い段階でその可能性を伝えてくれました。そこでしっかり話し合いをしました。監督は監督の考えを説明してくれましたし、私も自分の考えを伝えました。“これがプランだ”“こういう意図だ”という部分でお互いに納得できましたし、その方針を変えないということも確認できました」と綿密なコミュニケーションを取っていたことを明かした。

指揮官とのコミュニケーションについて「本当に大事なことだと思います。試合中には予想外のことが起きる可能性がありますし、特に序盤がうまくいかなかった場合はなおさらです。だから最初から計画を共有し、何があってもそのプランでいくと分かっていることは、とても大きかったです」と話した。

戦術自体ではなく、投手として勝負に赴く自身のルーティンが崩れることを嫌う左腕。「“こういう方針でいく”“これが実行される”とはっきり分かっていることが重要なんです。そうすれば自分も最高の状態でマウンドに上がる準備ができます」としたうえで「私が求めているのはそれだけです。自分がベストを発揮できる状況に置かれたい。そしてそれがチームのためにもなると思っています」と言葉に力を込めた。