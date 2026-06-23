映画「カメラを止めるな!」で主人公の妻・日暮晴美役を演じブレークした女優・しゅはまはるみが23日、自身のSNSで結婚したことを発表した。お相手は映像制作会社、株式会社PUNK. の代表を務める高野輝次氏。

しゅはまは「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と報告。「どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました」と喜びをつづった。

「高野さんと出会ってからの私はいつも口角が上がっていて」と振り返り、「過去の結婚経験から改姓は望んでいなかったのですが、『この方となら何もこわくない、どこまでも一緒にいこう』と感じられたため、事実婚ではなく入籍という形で共に歩むことにいたしました」と心境を明かした。

さらに、夫婦の姓についても言及。「『性別による不利益の差を少しでも減らしたい』という考えを持った高野さんが、主浜姓への改姓を選んでくれました」と説明した。

お相手の氏名を公表した理由については、「高野さんはいわゆる“一般の方”ですが、あえてお名前を公表したのはそのためです」とし、「これは私たち夫婦が選んだひとつの形であり、何かを批判したり政治的な意図があったりするものではありません」と強調した。

最後に「人生は本当に何が起こるかわからないものですね。まさか50代で結婚相談所に登録し、半年後に結婚のご報告をする日が来るとは、自分でも思っていませんでした」と驚きを語り、「最愛の人生のパートナーを得た安心感を力に変えながら、俳優・しゅはまはるみとして、より一層仕事に励んでまいります」と決意を新たにした。