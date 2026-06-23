ロッテは、千葉ロッテマリーンズは、8月22日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）を対象に「マリーンズ夏祭巾着」がセットになったグッズ付きチケットを先着1万5000枚限定で販売すると発表した。

「マリーンズ夏祭巾着」はグレー×ブラックのバイカラーデザインに、サイドへメッシュ素材を採用。フロントにはSYMBOL LOGOをあしらい、夏祭りやスタジアム観戦などさまざまなシーンで使用できるアイテム。グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能で、グッズの有無による金額差はない。また、シーズンシートオーナーおよびホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象となる。

佐藤都志也捕手は「マリーンズ夏祭にぴったりの巾着ができました。マリーンズ夏祭では、屋台グルメやゲームコーナー、花火の打ち上げなど、夏らしいイベントがたくさん予定されています。ぜひこの巾着をゲットして、夏祭りも野球観戦も思い切り楽しんでください。僕たちも熱いプレーで盛り上げられるよう頑張ります。球場で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています」とコメントを寄せた。