三田寛子、“旧友”南野陽子との41年前の秘蔵ショット公開「貴重なお写真」「仲良しでほほ笑ましい」
タレントの三田寛子（60）が22日、自身のインスタグラムを更新。23日に59歳の誕生日を迎えた歌手で俳優の南野陽子を祝福し、41年前の秘蔵ショットを公開した。
【写真】「貴重なお写真」三田寛子＆南野陽子の“41年前”秘蔵ショット
三田によると、2人は41年前の「日生劇場公演『リトル・ウィミン 〜若草物語』」で共演。三田が三女、南野が四女を演じたという。投稿では、先日共にラジオ番組に出演した際のオフショットに加え、当時の2ショットや舞台写真など、貴重な写真を披露した。
当時から「同じ関西出身で話があい よくおしゃべりをしていた」と仲の良さを見せていたようで、「あれから41年経ったのに あの時の私のソロ曲を口ずさんでくれて一気にあの頃にタイムスリップしたような素敵な時間となりました」とラジオでの共演を振り返った。
この投稿には、「貴重なお写真」「舞台写真かわいい」「今でも仲良しでほほ笑ましい」「お二人とも変わらずご活躍されていてすごい」などの反響が寄せられている。
【写真】「貴重なお写真」三田寛子＆南野陽子の“41年前”秘蔵ショット
三田によると、2人は41年前の「日生劇場公演『リトル・ウィミン 〜若草物語』」で共演。三田が三女、南野が四女を演じたという。投稿では、先日共にラジオ番組に出演した際のオフショットに加え、当時の2ショットや舞台写真など、貴重な写真を披露した。
この投稿には、「貴重なお写真」「舞台写真かわいい」「今でも仲良しでほほ笑ましい」「お二人とも変わらずご活躍されていてすごい」などの反響が寄せられている。