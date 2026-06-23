お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志が23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。愛媛県の高級フルーツ「紅プリンセス」の苗木が中国の通販サイトで販売されていた問題で、国のしっかりした対策を要望した。

20年近くかけた同県が開発したこのかんきつ類について、中村時広知事によると、苗木の販売は許諾業者やのみで量販店は禁止として、みかん研究所などの視察も禁止にするなど、やれることはすべてやってきてこういう状況だという。

過去にシャインマスカットでも似たような例があったことを指摘した田中は、「今回もやれることは全部やったって言っているのに流出してしまったとなると、作っている人たちが結局、流出してしまうんじゃないかって考えになってしまって、日本の大事な技術や進歩が止まってしまうかもしれない。これはしっかり国として対策していかないと、もったいないなという感じがしました」と訴えた。

また、コメンテーターでお笑いタレントのヒロミも「時間もすごいかかって、品種改良しながら作ったこういうおいしいものを、守るにはこれどうしたらいいのか。国レベルでちゃんとやらないと。国としてこれを守っていかない限り、県レベルでは難しいと思います」としていた。