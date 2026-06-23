23日（火）九州では夜に警報級大雨のおそれ。新たな台風8号発生、ダブル台風に。

＜23日（火）の天気＞

梅雨前線は九州南部に停滞し、前線上の低気圧が東シナ海から近づいてきています。九州や四国では朝から雨が降っていて、午後も断続的に強まる見込みです。次第に低気圧が近づくこともあり、夕方以降は長崎や熊本など九州で非常に激しい雨が降り、大雨になる見込みです。暗い時間に災害が発生するおそれもあります、厳重に警戒してください。

一方、北日本の上空には寒気が流れ込んで大気の状態が不安定です。雲が多く、ところどころで雨や雷雨になるでしょう。関東〜中国地方では晴れ間がありますが、午後は関東甲信でにわか雨の可能性があります。特に神奈川県では激しい雷雨が予想されていて、天気の急変に注意が必要です。洗濯物は空模様に気をつけて早めに取り込むようにしましょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌 19℃（-2）

仙台 18℃（±0）

新潟 24℃（＋1）

東京 26℃（-2）

名古屋 28℃（＋1）

大阪 29℃（＋4）

鳥取 27℃（＋5）

高知 23℃（-7）

福岡 21℃（-4）

＜台風情報＞

・台風7号

午前9時現在、非常に強い勢力の台風7号はフィリピンの東を北西に進んでいます。25日（木）〜27日（土）頃にかけて強い勢力で沖縄に近づく見込みです。

その後の進路にはまだ幅がありますが、27日（土）には強い勢力を保ったまま九州に近づき、28日（日）にかけて本州付近に進む可能性があります。梅雨前線を刺激して大雨になるおそれもありますので、最新情報に注意してください。

・台風8号

午前9時にマリアナ諸島付近で発生しました。今後、日本の南海上を北上し、26日（金）〜27日（土）に伊豆諸島から小笠原諸島付近に近づく予想です。28日（日）には日本のはるか東の海上で温帯低気圧に変わるでしょう。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

24日（水）は西日本で雨が降り、九州や四国で警報級の大雨になる見込みです。特に九州では昼までの24時間に300ミリの大雨が予想されているところもあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。

25日（木）以降も太平洋側を中心に雨が降り、台風7号からの湿った空気の影響で降り方が強まるおそれがあります。沖縄では24日（水）には波が高くなり、25日（木）〜26日（金）は荒れた天気になる見込みです。

■北日本・東日本

24日（水）は北日本で日差しが復活。東日本でも雲が多いながらも薄日のさす時間帯がありそうです。25日（木）は東日本や東北太平洋側で雨が強まる可能性があります。

26日（金）は低気圧が近づく北日本で雨が強まる見込みです。東京や名古屋ではくもりや雨でも最高気温30℃の真夏日になるでしょう。土日は台風7号の動向に注意してください。