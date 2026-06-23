今回は、職場の男性にいきなりプロポーズされ、恐怖で震えたエピソードを紹介します。

ただの同僚なのに…

「最近職場でよく私に話しかけてくる男性の社員がいます。その男性は私の娘と同い年の娘さんがいるとかで、親近感を覚えました。私はシングルマザーなのですが、シングルの大変さも理解してくれて、うれしかったです。

そんなある日、その男性社員にいきなり『結婚してほしい』と言われ、プロポーズされたんです。ですが私はその男性社員のことをただの同僚としか見ていませんでしたし、プロポーズなんて迷惑です。『ちょっと話しただけなのに……』と困惑しましたし、正直その男性社員のことが怖くなりました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年6月）

▽ 育児のことで共感し合える同僚程度にしか思っていなかったのに、男性社員の方はそうではなかったということですね。しかし付き合ってもいないのにいきなりプロポーズはないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。