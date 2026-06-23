ファンなのに新番組を観る前から批判…「何の意味がある」「謝ってほしい」ウエストランド井口の本音

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

6月22日（月）に放送された同番組では、井口が新番組の開始前から批判するファンに物申した。

【映像】ウエストランド井口のお笑いファンへの本音

今回はMC2人が「MC毒出しノート2026上半期」として続々と本音を明かしていくことに。

さっそく井口が「お笑いファンへの本音」として、「お笑いファンが、新しく始まるお笑いの番組を観る前から批判していたりする。それに何の意味があるのか。そして、観た後、平気で『面白かった』とか言うけど、まず謝ってほしいし、そうなら、初めから批判しないでほしい」と訴えた。

井口は『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』（TBS）を例に挙げ、お笑い界を盛り上げるための番組だったが、いざ同番組のCMが流れるとお笑いファンからは「また賞レースやって…」と批判の声があがっていたと明かした。

この状況に井口は「（お笑いが好きなのに）お笑いファンが、何で冷や水ぶっかけてきて…」と疑問を呈した。さらに批判されていた点は本来の番組の内容と違っていることもあり、SNS上の臆測だけで批判をし始めるのはおかしいと強く訴えた。

その後、トークは「『耳の穴かっぽじって聞け！』が始まったときにも批判はあった？」という話題に。MC2人は開始当初は「すぐに終わる」などと言われていたが、気づけば長く続いているうえ、同じような番組が増えたと告白。これに井口は「こんな番組ばっかり増えてんじゃねえかよ結局！」と叫び、スタジオに笑いが起こっていた。