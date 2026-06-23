みんなでシェアできるからコスパ最強！「家族で使える賞」【2026時短コスメ大賞】
【画像で見る】貼った上からファンデーションを塗ることも！「バンドエイド 顔用パッチ」
家事や仕事で忙しく、メイクやスキンケアのための時間がない…。そんな読者の皆さんに、美容のプロが推す、短時間でキレイになれる時短コスメを発表！ 今回は、家族みんなでシェアできてコスパも抜群の「家族で使える賞」に加え、審査員特別賞として美容賢者が特に信頼を寄せるアイテムもご紹介します。
■◆選者の方々◆
広瀬あつこさん
ヘアメイク職人 ユーチューバー
化け子さん
ココメディカルクリニック院長・皮膚科専門医
泉 さくらさん
美容ライター
中川知春さん
ヘルスケアライター
山本美和さん
レタスクラブ 美容記事担当
西條
■歯磨きペースト
ピュオーラ 炭酸ハミガキ
炭酸泡が歯のすき間まで広がって口内すっきり！（広瀬さん）
ペースト状の歯磨き粉が水に触れると炭酸が発生。炭酸泡が磨き残しの多い歯周ポケットや歯間に入り込んで口内をすっきりと洗浄。95g ￥825（編集部調べ）／花王
「炭酸泡が広がって、磨き残しが少ないのが魅力。すっきりソーダの香味で、忙しい朝も歯磨きが楽しみです！」（広瀬さん）
■ボディクリーム
キュレル バスタイム モイストバリアクリーム
いくつリピートしたか分からないほどお気に入り♪（中川さん）
ぬれた肌にそのまま使うとクリームがローション状に変化し、肌にのびて密着。湯上がり後の乾燥を防ぐ。〈医薬部外品〉310g ￥1,980（編集部調べ）／花王
「お風呂から出る前にぬれた肌になじませて、保湿ケアがスピーディーに完了。乾燥によるかゆみがなくなりました」（中川さん）
■ハンドクリーム
ちふれ エッセンシャル ハンド クリーム
肌の保湿力が上がる＆子どもも使える安心設計（泉さん）
保湿成分コエンザイムＱ10を配合。乾燥しがちな手や指先に程よく油分と水分を補って、乾燥による肌荒れを防ぐ。80g ￥440／ちふれ化粧品
「ベタつかずに日中にも使いやすいので手洗い回数が多い人にもぴったり。やさしい設計なので子どもにも安心です」（泉さん）
■リンスインシャンプー
マー＆ミー リンスインシャンプー
ブリーチヘアにはアミノ酸系シャンプー一択（化け子さん）
からまりやすい子どもの髪も大人の髪もさらさら。親子で使えるリンスの入ったノンシリコンシャンプー。490ml ￥880（編集部調べ）／クラシエ
「ブリーチヘアなのできしみにくいアミノ酸系シャンプーを使っています。ドラッグストアで買うなら、コレ！」（化け子さん）
■【審査員特別賞】顔用パッチ
バンドエイド 顔用パッチ
半透明で目立ちにくく、ファンデも重ねづけOK（広瀬さん）
顔にポツンとできた箇所に貼って放っておくだけ。肌を外部の刺激から保護する。16枚入り ￥767（編集部調べ）／ Kenvue
「長男のニキビ肌トラブルに貼ったら翌日落ち着いて見えました。うみなどから出た余分な液を吸着するパッチはさすが！」（広瀬さん）
■【審査員特別賞】保湿クリーム
ノブ スキンクリーム D
低刺激、高保湿で、肌質を選ばない、安心な保湿剤 （泉さん）
保湿成分ワセリン配合の低刺激性、全身用保湿クリーム。のびがよくベタつかずに乾燥による肌荒れを防ぐ。150g ￥1,650／常盤薬品工業
「疲れている日はこれだけ塗って終わりでも整う、安心感。肌質を選ばないので、家族みんなで使えます」（泉さん）
■【審査員特別賞】ジェリー状化粧液
クレスク by アスタリフト ジェリーコンディショナー
ジェリー状の化粧液が肌にスーッとなじむ（ 山本さん）
「Ｗヒト型ナノセラミド」を配合し、季節の変わり目の敏感肌を潤いで満たすジェリー状化粧液。120ml ￥5,500／富士フイルム
「季節の変わり目の肌が揺らぐ時期でも安心して頼れる一品。かわいいパッケージもテンションが上がります」（ 山本さん）
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ことしも気になるアイテムがたくさん。皆さんもぜひチェックして、一緒にラクしてキレイになりましょう！（編集：西條）
撮影／安井真喜子 編集協力／山本美和
文＝徳永陽子