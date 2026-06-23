山田涼介＆白石聖の“美男美女”ショットに反響！「山田くん顔小さすぎ」「美人がふたり」「笑顔かわいい」松島聡との共演にも期待の声

【写真＆動画】山田涼介＆白石聖の2ショット／『一次元の挿し木』メインビジュアル＆ポスタービジュアル／ポスタービジュアルメイキング／撮影初日オフショット／山田涼介＆白石聖コメント動画

ドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）の公式SNSが更新。山田涼介（Hey! Say! JUMP）と白石聖が出演する『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）の告知ショットが公開され、注目を集めている。

■山田涼介＆白石聖がピースサインで笑顔

7月5日スタートのドラマ『一次元の挿し木』に出演する山田と白石。この日公開された写真では、カラフルな番組セットを背景に並ぶふたりの姿が収められている。

山田は白Tシャツにブラックのオーバーシャツを羽織り、ワイドシルエットのパンツを合わせたモノトーンコーデ。センターで分けたヘアスタイルとシルバーネックレスが爽やかな雰囲気を演出している。

一方の白石は、白シャツにブラックのビスチェをレイヤードした大人かわいいスタイル。パールネックレスを合わせ、ゆるく巻いたロングヘアで上品な印象を見せた。

ふたりは笑顔を浮かべながらピースサインを決めており、ドラマでの共演にも期待が高まる1枚となっている。

SNSでは「美男美女」「美人がふたり」「山田くん顔小さすぎ」「笑顔かわいい」「年々若返ってない？」「スク革コンビだ！」「眼福」といった声のほか、「聡ちゃんとの絡み楽しみ」と、同番組のレギュラーである松島聡（timelesz）との掛け合いを楽しみにする声も寄せられている。

■『一次元の挿し木』7月5日スタート

同ドラマは、『このミステリーがすごい！』大賞シリーズで2025年に文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説が原作。ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨をきっかけに、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリーが描かれる。