モナキのXにて、ケンケンとMAZZEL（マーゼル）のHAYATO（ハヤト）の“10年越し”2ショットが公開され、話題を集めている。

【写真】「すごい感動」ケンケン（モナキ）＆HAYATO（MAZZEL）の10年越し再会ショット①②【写真】めざましくんを持つモナキ

■ケンケン（モナキ）＆HAYATO（MAZZEL）が笑顔で再会！

ふたりは6月22日に放送されたNHK-FM『ミュージックライン』で共演。DJをMAZZELのハヤトとEIKI（エイキ）が務め、モナキのケンケン、じんがゲスト出演した。

かつて俳優として活動していたケンケンと、子役としての活動歴を持つハヤト。実は10年前に映画で共演していたことがあるというふたりが、にっこりと笑顔で並んだ。お馴染みのピンクの衣装を纏ったケンケンと、ラフなブラックコーディネートのハヤト。お互いを讃えるように両手でポーズを取り、再会を喜ぶように微笑んでいる。モナキのXではケンケンが「今後またお仕事で共演できるように頑張っていきます～」と思いの丈を綴った。

SNSでは「10年越しのツーショット素敵！」「共演した事あるんだ！」「アツい！！」「すごい感動」「激アツツーショ過ぎて泣ける」「エモいショット」「ケンケンとHAYATOが…！」「意外な繋がりにびっくり」と、大きな反響が起こっている。

またケンケン、じん、ハヤト、エイキの収録時の集合ショットも公開されている。

■モナキがめざましくんを手に“眉ハート”ポーズ

なおモナキは、6月23日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）にインタビュー出演。4人がめざましくんのぬいぐるみを手に、番組のために考案した“眉ハート”のポーズを取っている。