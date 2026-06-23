道枝駿佑、生見愛瑠撮り下ろしコメント映像解禁！映画『君が最後に遺した歌』Blu-ray&DVD発売決定

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道枝駿佑と生見愛瑠が初共演した映画『君が最後に遺した歌』のBlu-ray&DVDが9月23日にリリースされることが決定。

パッケージ発売を記念し、道枝駿佑と生見愛瑠による撮り下ろしコメント映像が解禁された。

■豪華版は超豪華映像&封入特典

Blu-ray&DVD豪華版の映像特典には、韓国でのプロモーション活動に完全密着した、韓国公開イベント舞台裏映像を収録。現地の熱狂的な大歓声に包まれる感動の瞬間はもちろん、公式カメラだからこそ撮影できたキャストたちの舞台裏の姿は必見だ。移動中の様子など、普段のメディア露出ではなかなか見られない、まだ世に出ていない貴重な未公開カットが満載。

さらに、公開前に行われた完成披露試写会から、春の星空イベントin大阪、カウントダウンナイトまでを網羅したイベント映像集や、作品の魅力を深掘りする公開記念特番、メイキング映像などの映像が目白押しだ。

外装・封入特典には、作品のコレクション性を高める三方背仕様のアウターケースと、名シーンを手元に残せるビジュアルカード3枚セットを封入。国内外の熱狂と、キャストの魅力を詰め込んだ、ファン必携の豪華パッケージとなっている。

■1年半の猛特訓が結実した生見愛瑠の初歌唱、亀田誠治の劇中歌を5.1chで収録

本作の核となるのは、文字の読み書きが難しい発達性ディスレクシアを抱えながらも圧倒的な音楽の才能を持つ綾音（生見愛瑠）と、詩作が密かな趣味の春人（道枝駿佑）の、音楽で繋がったおよそ10年間にわたるラブストーリー。多くの観客を魅了した音楽の感動を、クオリティをいっさい落とすことなく円盤化。

音楽プロデュースの亀田誠治は、脚本の吉田智子と互いにキャッチボールを重ね、登場人物の心情に寄り添う劇中歌の数々を作り上げた。ヒロインを演じた生見愛瑠が、亀田誠治のバックアップのもとおよそ1年半にわたりボイストレーニングとギターレッスンの末に披露した楽曲も、Blu-rayならではの高音質で収録。音楽がふたりの心に寄り添う特別な世界観と、亀田誠治がこだわり抜いた音響を、劇場の臨場感そのままの立体的なサウンドで体感しよう。

(C)2026「君が最後に遺した歌」製作委員会

■リリース情報

2026.09.23 ON SALE

Blu-ray＆DVD『君が最後に遺した歌』

発売元：KADOKAWA /博報堂ＤＹミュージック＆ピクチャーズ

販売元：東宝

価格：映画『君が最後に遺した歌』Blu-ray豪華版

（特典DVD2枚付3枚組）価格:9,350円（税抜価格:8,500円）

映画『君が最後に遺した歌』DVD豪華版（特典DVD2枚付3枚組）価格:8,250円

映画『君が最後に遺した歌』DVD通常版価格:4,730円（税抜価格:4,300円）

■関連リンク

『君が最後に遺した歌』映画公式サイト

http://kimiutamovie.toho.co.jp/bddvd/

■『君が最後に遺した歌』先着購入特典 クリアしおりセット

■『君が最後に遺した歌』Blu-ray豪華版展開図