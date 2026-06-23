髙橋海人がノーセットヘアでクールなすっぴん披露！メイク中のドアップやツヤツヤ唇に「すっぴんもイケメン」「お肌きれい」「色気があふれてる」

【動画】髙橋海人がすっぴんを披露したメイク動画などツアー舞台裏ドキュメント①②

King ＆ Prince公式TikTokで、高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）のメイク動画が公開された。

■ライブの舞台裏で撮影された貴重な素顔を公開

高橋は上半身裸で片耳に金色のピアスをつけ、お風呂上がりのような濡れ髪で、前髪をかきあげたヘアスタイルで登場。

すっぴんでキリッとした目つきをカメラに向け、魔法をかけるように手で素早い振りを見せると、場面がパッと切り替わり、前髪にヘアクリップを付けて、肩にケープを羽織り、うるうるの唇に変化した高橋のドアップが現れる。

「よろしくお願いします」と言いながら“トリデン”のリップをカメラに近づける高橋。鏡を見ながらメイクが始まり、目をパッチリ見開いて様々な角度から仕上がりを確認。

さらに眉を整えてもらい、前髪をくしでおろすところまでが収められている。

コメント欄には「すっぴんでもイケメン」「ドアップかっこよすぎる」「お肌きれい」「さすが顔面国宝」「ツヤツヤリップで美人さん」「色気があふれてる」などといったファンの声が続々と到着。

なお投稿には、LIVE Blu-ray ＆ DVD 『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』（6月24日リリース）の通常盤に『Documentary of King ＆ Prince DOME TOUR 2026 STARRING』が収録されるという情報も記載されている。

TikTokには、高橋がツアーの舞台裏でケータリングのラーメンをダッシュで取りに行くキュートなドキュメント映像も公開されている。

■すっぴん＆メイク動画

クールな美しさにうっとりするファンが続出。

■舞台裏でラーメンを取りに行くドキュメント映像

ダッシュする大きな背中に「かわいい」の声が殺到。