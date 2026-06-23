国賓としてベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下はきょう、歓迎式典にのぞまれます。現地から中継です。

【写真を見る】天皇皇后両陛下 ベルギーできょう歓迎式典へ 夜は国王夫妻主催の「晩さん会」で天皇陛下がスピーチ予定

両陛下 ベルギー訪問

日本の国旗が掲げられ始めました。首都ブリュッセルの王宮前、現地時間あさ4時半ということもあって広場も非常に静かなのですが、柵が設置され始めるなど、少しずつきょうの式典に向けて準備が進んでいます。

両陛下は3日前にベルギーに到着し、ブリュッセルから100キロほど離れた離宮「シエルニョン城」に滞在されていました。そこでは、国王一家全員と非公式に夕食をともにされたということです。





国王一家の住まいに泊めてもてなすことは異例

その後、両陛下はここブリュッセルに移動して、国王一家の住まいである「ラーケン宮」に特別に案内され、宿泊されています。

ベルギー王室が海外の賓客を国王一家の住まいに泊めて、もてなすことは滅多にないということで、改めて日本の皇室とベルギー王室との繋がりの強さがうかがえます。



この後の歓迎式典に加えて、夜には国王夫妻が主催する「晩さん会」も行われます。そこでは陛下がスピーチをする予定で、何を述べられるのか注目されます。