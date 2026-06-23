フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんが6月21日、自身のインスタグラムを更新。梅雨時期のコーディネートを投稿しました。



【写真を見る】【 鷲見玲奈 】 「蒸し蒸し暑いー」梅雨を乗り切る「水陸両用パンツ」私服コーデ公開 美スタイル際立つ全身ショットに「素敵」「お似合い」絶賛の声



投稿では「蒸し蒸し暑いー」と梅雨の不快な蒸し暑さをコメント。「洗濯物も乾きづらいので、今年も私は水陸両用パンツ」とつづり、梅雨シーズンならではの工夫を明かしました。



写真では、オリーブグリーンのリブ編みノースリーブトップスにダークブラウンのワイドパンツを合わせ、黒いベルトと金色のバックルをアクセントにしたシックなスタイルを披露。







公開された全身ショットでは、左手に紙袋を持って屋外に佇む穏やかな表情が収められています。さらに別のカットでは、同じコーディネートに白のシャツを肩からルーズに羽織った、梅雨の温度調節にもぴったりなアレンジスタイリングも公開しました。







着用アイテムは、トップスが「House on the Hill（ハウスオンザヒル）」、パンツが「Arpège story（アルページュストーリー）」、ベルトが「CELINE（セリーヌ）」、リングが「Pomellato（ポメラート）」とそれぞれタグ付けされています。







この投稿に、「鷲見ちゃん素敵！お似合いです」「水陸両用パンツなんてあるんですね」「どんな服装もお似合いです」「雨も多いから洗濯するのも大変ですね」「ベルトカッコ良いです」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】