◇インターリーグ ドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「6番・右翼」でスタメン出場。「腰のけいれん」で途中交代した。

試合序盤でのアクシデントだった。1―1の2回1死、四球で出塁し、次打者・エドマンの右前打で二塁へ進塁。二塁到達後に右脇腹を気にする素振りを見せ、両膝に両手をついてしゃがみ込んだ。

代走にコールが送られ、途中交代となった。球団は公式Xで「腰のけいれんで試合を離れた」と発表した。

試合後、タッカーは症状が出た時期について「本格的に感じたのは守備についていた時。初回と最初の打席の間くらいに、急に腰が『ピキッ』となった」と説明。「その後、グラウンドに出て、少し落ち着くか、自然に治まることを期待して、とにかくプレーを続けようとしていた」といい「そんな状態で初回の守備を終えて、2回表、自分の打席に入ったが、症状が残ったままで、だから最終的にはトレーナー陣が交代させる判断をした」と振り返った。

以前にも「数年前に一度だけ」と同じ症状を経験したそうで「最初に腰が固まった感じは、その時と似ていたので『ああ、これだな』とは思った」という。前回は翌日には腰も元通りで次カードには出場していたといい「前回ほど酷くなかった。それは良いこと」と安堵した。

特に「体をひねる動作、送球するときやスイングするとき」に影響があるというものの「明日には良くなっていることを願う。様子を見てみる」とした。

ロバーツ監督も試合後、負傷者リスト（IL）入りの可能性については「そこまで深刻な状況ではないと考えている」と否定した上で「今のところは日々の経過観察です。明日どんな状態で球場に来るかを見て判断します」と見通しを語っている。