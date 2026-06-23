◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージI組第2節 ノルウェー 3-2 セネガル(日本時間23日、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム)

この試合に勝利し、28年ぶりにW杯の決勝トーナメント進出を決めたノルウェー。試合後には選手や監督らが、同チームの応援スタイル「船こぎパフォーマンス」をピッチ上で披露し、スタンドのサポーターと喜びをわかちあいました。

その「船こぎパフォーマンス」とは、バイキングをイメージしたもので、サポーターは太鼓の音にタイミングをあわせて「うー」という野太いかけ声と共に、船をこぐ動きをします。そして徐々にかけ声と動きのテンポを速めていき、選手たちを鼓舞します。

その応援の後押しも力にし、勝利を飾ったノルウェー代表チーム。試合後には選手らがピッチ上で一通り喜びをわかちあうと、改めてサポーターの集まるスタンド前へと集合します。そしてハーランド選手らを先頭に、隊列を作って芝の上に腰を下ろします。

後れて姿をみせたストーレ・ソルバッケン監督も、選手らに呼ばれ列に割り込むと、10番を背負うマルティン・ウーデゴール選手がバチをもって太鼓の音頭をとりました。ハーランド選手らは終始満面の笑みで船こぎパフォーマンスを披露。静まりかえったスタジアムに迫力のある声が響き、サポーターと一体となって喜びを表現しました。