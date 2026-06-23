今夏は新作放送、書籍化、イベント開催「川島明の辞書で呑む」

今年もやります！

テレ東発の“日本語の夏フェス”

「川島明の辞書で呑むTHEライブ４

～たぎれ有明！たっぷり７０００人で呑みましょう～」

東京ガーデンシアターで８月２３日（日）に開催決定！

新フェーズ【た行】突入を記念し

過去最大規模で【た】呑み開催！

今日から一次先行抽選チケット販売開始！

テレ東では、８月23日（日）に江東区・有明にある東京ガーデンシアターにてイベント「川島明の辞書で呑むTHEライブ４～たぎれ有明！たっぷり７０００人で呑みましょう～」を開催します。夏の開催は今年で３年連続３回目。もはや夏の風物詩になりつつあるテレ東プレゼンツの”日本語の夏フェス“です！昨年は東京体育館に5000人を動員しましたが、今年はさらに規模を拡大して7000人！達成すれば、おそらく【辞書をツマミにした世界最大規模の乾杯】になるはずのこのイベント。この夏最高にアカデミックな乾杯を一緒にしましょう！

今回のイベントのツマミは「た」から始まる言葉。参加が決定している辞書呑人（じしょのみんちゅ）はMCの川島明（麒麟）、常連メンバーの村上（マヂカルラブリー）、サーヤ（ラランド）、ニシダ（ラランド）、テレビプロデューサー・佐久間宣行、第70回岸田國士戯曲賞の受賞が記憶に新しい蓮見翔（ダウ90000）、俳優・ラジオパーソナリティなど多方面で活躍する元日向坂46の松田好花、謎解き・脱出ゲームクリエイターの松丸亮吾という個性豊かな面々。そのほかの追加メンバーは続報で発表予定です。

同日昼には若手芸人などによる勝ち残りバトル

「辞書で呑むPREライブ

～いとめろ有明！一か八かサバイバル呑み会～」も開催！

©テレビ東京

また、「辞書で呑むTHEライブ４」公演の前にはPREライブ「いとめろ有明！一か八かサバイバル呑み会」も開催！「い」をテーマに辞書呑みを繰り広げ、お客さんの投票の結果トップになった１名が本ライブ出演の権利をいとめます！参加が決定している辞書呑人は高野正成（きしたかの）、吉住、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）、Den（リンダカラー∞）。彼らの熱い辞書バトルを執り仕切るPREライブのMCを務めるのは辞書とお酒とギターが大好き、番組でもイベントでもお馴染みのあの人・・・！後日の正式発表をお待ちください。出演者はもちろん、お客さんもお酒を呑みながら楽しめる前代未聞のイベント！毎回出演者たちに「まだ終わりたくない！」「もう少し呑ませて！」と駄々をこねられる、多幸感あふれる「辞書で呑むTHEライブとPREライブ」。一度行ったら病みつき間違いナシです！是非、チケットをゲットして現地参戦してみてください。本日から一次先行抽選チケットが販売開始！今回はお得に呑める「昼夜通し券」もあります。詳細は下記HPを要チェック！

【イベント詳細】 https://www.tv-tokyo.co.jp/event/redirect/jishodenomu4.html



一次先行抽選受付中！

【テレビ東京オンラインチケット】https://www.e-get.jp/txevent/pt/

【チケットぴあ】 https://w.pia.jp/t/jishonomi/

【FANY】https://r.ticket.fany.lol/jishodenomu

≪出演者コメント≫

■麒麟・川島明

辞書フェス、今年もやらせてもらいます！いろんな夏があると思いますけど「辞書で呑む夏」というのは人生で一度だけかもしれませんし、7000人で乾杯するという行為自体が皆さんの人生にとって非常に意味のあるものだと思っております。心の中で「どうしようかな？」と迷っているアナタ！絶対来た方がいいです。屋内なので安心して呑みましょう。お待ちしています！

■村上（マヂカルラブリー）

PREライブも非常に面白く、こちらの方がざっくばらんに見られると思います！面白い、いいメンバーですね。前回までのMCは僕がやっていましたが、今回はあの方！素晴らしいですねぇ～。結構呑んじゃう方なんで、気をつけないと場が荒らされます（笑）。人よりもワンランク上の休日を過ごしたい人は是非とも「辞書で呑むTHEライブ４とPREライブ」昼夜通し券でお越しください！大人として、非常にいい時間の過ごし方ができると思います。

■サーヤ（ラランド）

蓮見くんがいるのが楽しみです！彼が書いた本でコントしたことがあるんですけど、やっぱり着眼点が独特だから、言葉遣いも面白いんですよね。８月23日に行く居酒屋に迷っている方、お友達を誘ってぜひ有明まで来てください！酒を呑みながら人がしゃべっている様子が見られますので。有意義な夜になると思います！

■ニシダ（ラランド）

今回はかなり知的なメンバーが揃っている感じがしますね。私としては立場が危うくなるので追い返したい感じがしますが（笑）楽しみです。イベントというよりは「7000人での呑み会」というイメージです！みんなで辞書を見ながら、ドリンクも自由に飲める。お酒が好きな方、そしてみんなで楽しむのが好きな方、是非いらしてください！

そして！夏のイベントに合わせて

７月６日（月）から約半年ぶりの新作を

４週連続で放送！

復活第１弾【せ】の回ではクリープハイプ 尾崎世界観、ファーストサマーウイカ、ドンデコルテ 渡辺銀次、脚本家・岸本鮎佳 初参戦！

©テレビ東京

８月のイベントに先立ち、テレ東では７月６日（月）深夜24時30分から４週連続で「川島明の辞書で呑む」を放送します。2024年のお正月に【あ】から始まった辞書呑みですが、ゆっくりゆっくり進み今夏ようやく【さ行】をコンプリートします。MC川島明（麒麟）、村上（マヂカルラブリー）、サーヤ（ラランド）、ニシダ（ラランド）のいつものメンバーに加え４人が初参加！クリープハイプのメンバーで自著の書籍も多数出版している尾崎世界観、番組ファンを公言しイベントにもプライベートで参加したファーストサマーウイカ、昨年のM-1グランプリ2025で準優勝し大ブレイク、実は大学時代は文学部だった渡辺銀次（ドンデコルテ）、そして演劇ユニット「艶∞ポリス」主宰として脚本・演出・出演すべてを担い、松本まりかの怪演で大きな話題となったドラマ「夫の家庭を壊すまで」などで知られる売れっ子脚本家・岸本鮎佳が出演します。テーマが【せ】だけに尾崎世界観は「世界観」という言葉を選んだのですが、ミュージシャン界隈や芸人界隈における「世界と世界観の違い」の話はとても興味深いものになったので必見です！

©テレビ東京

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≪出演者コメント≫

■ファーストサマーウイカ

めちゃくちゃ面白かったです！辞書開いて「そんなに話の広げようある？」っていう言葉でも、このメンバーで呑みながらだとこんなに深く広がるんだという意外性を肌で感じました。それがこの番組の醍醐味だと思うので、それをカッチカチになるまで味わえた１日でした。番組ファンとして単純に嬉しかったです！

■尾崎世界観（クリープハイプ）

なんだか不思議な時間でした。しっかり言葉について話しながら呑んだので、いつもより酔いが回った気がします。皆さんの話を聞いているだけで面白くて、お客さんみたいな気持ちにもなりました。すごく楽しかったです！

■岸本鮎佳

すごいスッキリしました！辞書で出会った言葉を通じて、日頃思っていても口に出して言えなかったしょうもない話をさせていただいて、ストレスが解消されました。「性格俳優」という言葉はいい言葉なんだという事を知ったので、これからどんどん使っていきたいなと思いました。

■渡辺銀次（ドンデコルテ）

普段から呑みながらうんちくとか御託を並べるタイプなんですが、芸人仲間に露骨に嫌な顔されるんですよね。今日はそれが好きなメンツが集まってましたから、最高でした！さっきスタッフの方に「またお願いします」って言われたんですけど、私はそういうのは絶対に覚えてますからね！冗談通じませんよ！社交辞令ではないと理解いたします。

そして番組の歩んだ「あ」から「す」までの

軌跡を書籍化・・・いや辞書化！

「川島明の辞書で呑む公式辞典」

７月２日（木）発売！

©テレビ東京

そして、「辞書で呑む」が書籍化・・・いや辞書化した「川島明の辞書で呑む公式辞典」が７月２日（木）に発売されます！番組と過去のイベントで扱われた【あ】から【す】の言葉を全て細かく網羅した辞書呑みプレイバックや、山本先生（三省堂・辞書出版部長）によるフォローしきれなかった用語補足解説、お馴染み辞書呑人のスペシャルインタビューも掲載されている読み応え満点の一冊になっています。

テレ東が驚異のスローペースでお届けする不定期番組「川島明の辞書で呑む」。今夏は新作放送、書籍化、イベント開催と楽しいことが盛りだくさんになっているので是非ご期待ください！

©テレビ東京

≪イベント概要①≫

【タイトル】 「川島明の辞書で呑むTHEライブ４～たぎれ有明！たっぷり７０００人で呑みましょう～」

【開催日時】 2026年8月23日（日）16時00分開場 17時00分開演

【会場】 東京ガーデンシアター（ゆりかもめ「有明駅」徒歩４分）

【出演者】 川島明（麒麟）、村上（マヂカルラブリー）、サーヤ（ラランド）、佐久間宣行、

蓮見翔（ダウ90000）、松田好花、松丸亮吾、ニシダ（ラランド）ほか

※追加メンバーは後日発表

日本語監修：山本康一（三省堂辞書出版部長）、稲川智樹（校閲者・辞書コレクター）

【チケット】 指定席7,700円（税込) / 昼夜通し券9,900円（税込）/ 配信2,200円（税込）

【テレビ東京オンラインチケット】https://www.e-get.jp/txevent/pt/

【チケットぴあ】 https://w.pia.jp/t/jishonomi/

【FANY】https://r.ticket.fany.lol/jishodenomu

【HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/event/redirect/jishodenomu4.html

≪イベント概要②≫

【タイトル】 「辞書で呑むPREライブ～いとめろ有明！一か八かサバイバル呑み会～」

【開催日時】 2026年８月23日（日）12時00分開場 13時00分開演

【会場】 東京ガーデンシアター（ゆりかもめ「有明駅」徒歩４分）

【出演者】 高野正成（きしたかの）、吉住、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）、Den（リンダカラー∞）ほか ※追加メンバーは後日発表

日本語監修：山本康一（三省堂辞書出版部長）

【チケット】 指定席5,500円（税込) / 昼夜通し券9,900円（税込）/ 配信2,200円（税込）

【テレビ東京オンラインチケット】https://www.e-get.jp/txevent/pt/

【チケットぴあ】 https://w.pia.jp/t/jishonomi/

【FANY】https://r.ticket.fany.lol/jishodenomu

【HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/event/redirect/jishodenomu4.html

≪番組概要≫

【タイトル】 川島明の辞書で呑む

【放送日時】 2026年7月6日、13日、20日、27日（月）※4週連続放送

深夜24時30分～25時00分

【放送局】 テレビ東京

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srqc8ubir4

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 MC：川島明（麒麟）

【せ】の回 辞書呑人：村上（マヂカルラブリー）、サーヤ（ラランド）、ニシダ（ラランド）

尾崎世界観（クリープハイプ）、ファーストサマーウイカ、渡辺銀次（ドンデコルテ）、岸本鮎佳

日本語監修：山本康一（三省堂辞書出版部長）、稲川智樹（校閲者・辞書コレクター）

【そ】の回 辞書呑人：八嶋智人、中川安奈、新山（さや香）、

山口誠（カナメストーン）、零士（カナメストーン）、ニシダ（ラランド）

日本語監修：山本康一（三省堂辞書出版部長）、見坊行徳（書籍校閲・辞書マニア）

【番組公式X】 @nomu_nihongo_tx

【番組公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/jishonomi/

≪書籍概要≫

【タイトル】 川島明の辞書で呑む 公式辞典

【出版社】 株式会社KADOKAWA

【発売日】 2026年７月２日（木）※全国の書店およびネット書店にて予約受付中

【価格】 2,750円（税込）

【監修】 三省堂／テレビ東京「川島明の辞書で呑む」制作班



