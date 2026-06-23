メッシ2Gで決勝トーナメント進出

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う南米アルゼンチンは22日（日本時間23日）、グループJ第2節のオーストリア戦に2-0で快勝。メッシの2ゴールで2連勝を飾り、決勝トーナメント進出を決めた。ネット上では日本人から届いた祝福メッセージが拡散。アルゼンチンファンから賛辞が集まっている。

日本時間23日の深夜2時にキックオフされた一戦で、アルゼンチンはエースのメッシがW杯通算単独トップ（18得点）に立つ2ゴールでオーストリアを一蹴した。終了後、祝福メッセージを寄せたのは在アルゼンチン日本国大使の星野芳隆氏だった。

23日の午前5時半過ぎに自身のXを更新。文面にはアルゼンチンの公用語、スペイン語で決勝トーナメント進出を祝う文言を記し、投稿に添えた動画には10番のアルゼンチンユニホームを着て登場。「頑張れアルゼンチン！」「ラ・アルビセレステ（アルゼンチン代表の愛称）おめでとう！」とコメントを寄せた。

試合前にはシャツの下に、アルゼンチンのユニホームを着用して準備する1枚も公開していた。粋な祝辞にアルゼンチンファンが続々と反応。「日本大使！ 愛してる！」「あなたは本当に最高！」「ありがとう！ 次の日本戦には元気玉を送ります！」「アルゼンチン国籍をあげましょう！」「頑張れ！ 日本！」「本当にありがとう！あなたは兄弟だよ！」「ピカーダ（アルゼンチンの肉料理）とフェルネッテ（アルゼンチンの酒）さえあればあなたはもうアルゼンチン人です笑」と歓喜に沸いていた。



（THE ANSWER編集部）