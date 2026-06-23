北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は25日（日本時間26日）、1次リーグF組最終節となるスウェーデン戦を迎える。決勝トーナメント進出をかけた大一番を放送するNHKは決戦3日前、番組の出演者を発表。元日本代表MF本田圭佑が現地解説として再び登場することになった。また、実況席の“新コンビ”に期待の声が上がっている。

再びNHKで「本田節」が炸裂する。NHKは日本時間23日、スウェーデン戦中継の概要を公表し、現地解説は柿谷曜一朗、林陵平の両氏に加え、本田が務めることになった。初戦のオランダ戦を中継した際は「相手は今日ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ。4はデヨング」など本田語録を連発。大きな話題になった。第2戦のチュニジア戦は日テレに出演し、3度目の“登板”となる。

現地実況は曽根優アナが務める。オランダ戦は小宮山晃義アナが本田と軽妙な掛け合いを演じ、さらに細かなサッカー知識で話題になったが、今回は“新コンビ”を結成。曽根アナは1997年入局のベテランで五輪、サッカーなどスポーツ実況でおなじみの存在で、新たな楽しみとなりそうだ。小宮山アナは現地アナウンサーと紹介されており、現地からのレポートを務めるとみられる。

本田登場を受け、X上には「もう本田△じゃないと無理」「また新たなパワーワードが爆誕する予感」「もう外せないw」「NHKわかってらっしゃる」「ニッポンの勝ちパになりつつある」「なんだこの激アツメンバー」などの声が続々。曽根アナとのコンビには「曽根さんきた！！！ 最も好きな実況アナ」「曽根さんが上手に引き出せるか見とこ」「曽根さん、本田さんの質問攻めに負けず頑張って〜！！」と期待が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）