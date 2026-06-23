星屑スキャットが、明日に発売する7インチアナログ「恋はパッション ／私らしく」より、A面曲「恋はパッション」のMVを公開した。

https://youtu.be/iSEwek5TJKc

なお、アナログ発売日の明日からは、DAMにて「恋はパッション 」と「私らしく」2曲のカラオケ配信も決定している。

現在星屑スキャットは、7月3日・4日の東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）2デイズを含む全国ツアー＜HOSHIKUZU SCAT TOUR 2026 “SUMMER NIGHT PATROL”＞を開催中だ。

◾️7インチアナログ「恋はパッション ／私らしく」
2026年6月24日（水）リリース

品番：EAVR-5001［7inchアナログ］2,350円（税込）
▼収録曲
・Side A：恋はパッション
作詞：BRIAN RICHY　作曲：作曲研究所　編曲：Initial Talk
・Side B：私らしく
作詞：影森 潤　作曲：和泉 常寛　編曲：Yuki “T-Groove” Takahashi & SWING-O

◾️＜HOSHIKUZU SCAT TOUR 2026 “SUMMER NIGHT PATROL”＞
2026年
【茨城】5月16日（土）水戸市民会館 グロービスホール［終了］
【宮城】6月7日（日）東京エレクトロンホール宮城 大ホール［終了］
【山形】6月13日（土）やまぎん県民ホール  大ホール（山形県総合文化芸術館）［終了］
【栃木】6月20日（土）栃木県総合文化センター　メインホール［終了］
【東京】7月3日（金）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
　　　　7月4日（土）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
【愛知】7月18日（土）Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール　
【長野】7月25日（土）サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター）大ホール 　
【群馬】8月1日（土）メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 (伊勢崎市文化会館） 大ホール　　　
【福岡】8月9日(日) キャナルシティ劇場　　
【広島】8月15日（土）上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）　
【石川】8月22日（土）金沢歌劇座　　
【静岡】9月5日（土）富士市文化会館ロゼシアター 大ホール　　
【大阪】9月24日（木）オリックス劇場　

関連リンク

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