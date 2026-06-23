◾️＜HOSHIKUZU SCAT TOUR 2026 “SUMMER NIGHT PATROL”＞

2026年

【茨城】5月16日（土）水戸市民会館 グロービスホール［終了］

【宮城】6月7日（日）東京エレクトロンホール宮城 大ホール［終了］

【山形】6月13日（土）やまぎん県民ホール 大ホール（山形県総合文化芸術館）［終了］

【栃木】6月20日（土）栃木県総合文化センター メインホール［終了］

【東京】7月3日（金）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

7月4日（土）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

【愛知】7月18日（土）Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

【長野】7月25日（土）サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター）大ホール

【群馬】8月1日（土）メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 (伊勢崎市文化会館） 大ホール

【福岡】8月9日(日) キャナルシティ劇場

【広島】8月15日（土）上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

【石川】8月22日（土）金沢歌劇座

【静岡】9月5日（土）富士市文化会館ロゼシアター 大ホール

【大阪】9月24日（木）オリックス劇場