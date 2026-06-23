星屑スキャット、7インチアナログ「恋はパッション <Initial Talk burns mix>／私らしく」よりEVEのカバー「恋はパッション」MV公開
星屑スキャットが、明日に発売する7インチアナログ「恋はパッション
なお、アナログ発売日の明日からは、DAMにて「恋はパッション 」と「私らしく」2曲のカラオケ配信も決定している。
現在星屑スキャットは、7月3日・4日の東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）2デイズを含む全国ツアー＜HOSHIKUZU SCAT TOUR 2026 “SUMMER NIGHT PATROL”＞を開催中だ。
◾️7インチアナログ「恋はパッション
2026年6月24日（水）リリース
品番：EAVR-5001［7inchアナログ］2,350円（税込）
▼収録曲
・Side A：恋はパッション
作詞：BRIAN RICHY 作曲：作曲研究所 編曲：Initial Talk
・Side B：私らしく
作詞：影森 潤 作曲：和泉 常寛 編曲：Yuki “T-Groove” Takahashi & SWING-O
◾️＜HOSHIKUZU SCAT TOUR 2026 “SUMMER NIGHT PATROL”＞
2026年
【茨城】5月16日（土）水戸市民会館 グロービスホール［終了］
【宮城】6月7日（日）東京エレクトロンホール宮城 大ホール［終了］
【山形】6月13日（土）やまぎん県民ホール 大ホール（山形県総合文化芸術館）［終了］
【栃木】6月20日（土）栃木県総合文化センター メインホール［終了］
【東京】7月3日（金）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
7月4日（土）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
【愛知】7月18日（土）Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
【長野】7月25日（土）サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター）大ホール
【群馬】8月1日（土）メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 (伊勢崎市文化会館） 大ホール
【福岡】8月9日(日) キャナルシティ劇場
【広島】8月15日（土）上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）
【石川】8月22日（土）金沢歌劇座
【静岡】9月5日（土）富士市文化会館ロゼシアター 大ホール
【大阪】9月24日（木）オリックス劇場
関連リンク
◆星屑スキャット オフィシャルサイト
◆星屑スキャット オフィシャルYouTubeチャンネル