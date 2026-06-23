お笑い芸人のサンシャイン池崎(44)が21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。8年間乗った愛車から、新車に乗り換えたことを報告した。



【写真】似合ってる、新相棒カングーに乗って登場する池崎

池崎は「8年連れ添った愛車フィット、ありがとう。そして、これからは新たな相棒と…【新車購入】」と題した動画を公開。動画冒頭では、8年前にお笑いコンビ・ロッチの中岡創一から譲り受け、これまで乗り続けた黄色のホンダ・フィットについて触れた。乗り換えの理由は「この前、高速道路でカタカタと聞いたことない音がして、動かなくなりまして」と話し、修理に出したが、修理スタッフから「これはもういよいよです」と言われたためと説明した。



動画内では、廃車前のフィットとご対面。ロッチ中岡が8年間、さらに池崎も8年間乗り、多くの傷が残っているフィットを「よく頑張ったな」と褒め称えた。別れの前には相棒と最後の2ショット撮影し、「寂しい。本当はずっと家に置いてあげたいんだけどしょうがない」と惜別の言葉を贈った。



そして既に納車されている新車も紹介。池崎が新たな相棒として選んだのは、フランスのルノー「カングー」。ルノーの公式サイトでは、新車価格は429万円からと記載されている。カラーも前相棒・フィットと同じ黄色を選んだ。



撮影スタッフからは「また黄色」とツッコミが入ったが、池崎は車の色について「1回黄色に乗っちゃうと、黄色中毒になっちゃうのよ。見た瞬間『これだ！』と」と即決したことを明かした。撮影機材や小道具を載せることも多いため、後部荷室の扉が観音開きで荷物が入れやすい点も選んだ理由であることを話した。すでに荷物を載せていたが、広々とした荷室でもネタで使う大剣「サンシャイン・ブレード」はちょっぴりたわんでいた。



この動画には「長年乗った愛車に『頑張りました。ありがとう』って言える池崎さん素敵だな」「こんなに大切に乗って貰えてフィットも幸せですね」「池崎さんにピッタリなチョイス」「車の趣味がめっちゃ好み」といったコメントが寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）