歌手でタレントのDAIGO（48）が21日、Instagramを更新。5歳の長女からもらったほほえましいプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】“大きくなった”子どもたちの姿や長女からのプレゼント

2016年に俳優の北川景子（39）と結婚し、5歳の長女と2歳の長男を育てるDAIGO。これまでにもInstagramで、北川と子どもたちが写る収録現場での様子や、母の日に長女が北川のために選んだプレゼントなど、家族との日常を度々発信している。3月24日には、内閣総理大臣を務めた祖父・竹下登さんの銅像の足元に座る子どもたちの写真を投稿。「お子さんたち、めちゃ大きくなりましたね〜！」「娘ちゃん、ママのミニチュアみたい！雰囲気そっくりです！」などのコメントが寄せられ、成長した子どもたちの姿が注目されていた。

5歳長女からセンスあふれるプレゼント

6月21日の更新では、「きょうは父の日 娘がビー玉を三つくれました サンキュー！さん3きゅう球！！」と、ユーモアを交えてつづり、長女からもらったプレゼントを披露。この投稿にファンからは、「ビー玉3個でサンキュー パパの血を引いてますね」「娘ちゃんセンスありすぎ 宝物ですね」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）