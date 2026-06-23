クレイジーウォウウォ!! 1stアルバム「WOW」より先行配信シングル第2弾を6月24日リリース。サマソニ出演も決定

2024年5月、音楽学校の同級生4人で結成し、各地のサーキットライブで入場規制を連発するなど、大注目のオルタナティブ・ポップロックバンド・クレイジーウォウウォ!!が、 6月24日（水）に配信シングル「VIVA!!（Album Ver.）」をリリースする。

クレイジーウォウウォ!!は、1stアルバム「WOW」を7月22日（水）にリリース予定。結成からわずか2年で大きな飛躍を遂げた彼らの「第一章の集大成」となる作品に仕上がっている。

発売に先駆け、6月24日（水）には先行配信シングル第2弾として「VIVA!!（Album Ver.）」の配信リリースとMusic Videoのプレミア公開が決定した。

「VIVA!!（Album Ver.）」は、ライブでは定番となっているフロアを沸かせるロックナンバー「VIVA!!」をアルバム用に再録した作品。クールなベースラインから畳み掛けるラップパートが魅力の楽曲だ。Music Videoでは人気クリエイター 生活 / seikatsuとコラボ。楽曲の世界観を迫力満点のアニメーションに落とし込んだ作品になっている。

クレイジーウォウウォ!!「VIVA!! (Album Ver.)」music video※6月24日（水）0時にプレミア公開予定

さらに、8月15日（土）には「SUMMER SONIC 2026 OSAKA」に出演することも決定。結成からわずか2年でたどり着いた大舞台でのパフォーマンスにも注目だ。

クレイジーウォウウォ!!は、邦楽ロックを軸に、ボーカロイド由来のメロディ感、ラップのグルーヴ、シティ・ポップの色気を軽やかに横断しながら、フロアを一気に沸かせる“痛快なダンスロック”へ昇華。観客を一瞬で巻き込み、会場全体を“一体化”させるエネルギッシュなステージングで注目を集めている。

今年8月から開催予定の初の東名阪ツアー「爆WOW」は、全公演チケットソールドアウトしており、その勢いは今後よりいっそう増していきそうだ。

【リリース情報】

【タイトル】WOW【品番】NZS-1043 (CD+DVD)／完全生産限定盤【価格】￥4,091+税【収録曲】CD1. 心臓マッスル2. トンツカタンタン3. ヒッサツワザ4. VIVA!! (Album Ver.)5. toma6. So sweet7. 水平線8. 席替えムード9. 少年じだーい(Album Ver.)10. step11. ヒャウィゴゥ

DVD1st SOLO ONE-MAN LIVE “CRAZY” at Shibuya Milkyway・ ヒッサツワザ・ 少年じだーい・ ポックコーン・ So sweet・ 水平線・ 席替えムード・ VIVA!!・ トンツカタンタン・ 心臓マッスル・ ヒャウィゴゥ・ toma・ step

クレイジーウォウウォ!!「WOW」