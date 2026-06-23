KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは23日、povoのデータ容量を追加できる「ギガチャージカード」を、Yahoo!ショッピングで発売した。価格は、24時間の「データ使い放題」が330円など。

「ギガチャージカード」は、povoのトッピングが購入できるカード。記載されているPINコードをpovo2.0アプリに入力し、データ専用eSIMをスマートフォンに登録する形で利用する。

購入できるトッピングは、「データ使い放題（24時間）」が330円、「データ追加3GB（30日間）」が990円、「データ追加30GB（30日間）」が2780円となっている。

利用方法は、Yahoo!ショッピングでの購入後にメールアドレスに送られるPINコードをpovo2.0アプリ、または記載のURLから専用ページにアクセスして入力。その後、スマートフォンにeSIMを設定することで利用できる。なお、povo2.0への登録が必要。

povo2.0に未登録の場合

povo2.0に登録済みの場合

購入に際して、本人確認書類の提出は不要。利用できる支払方法は、クレジットカードやPayPayなど。