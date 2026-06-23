SWITCHBOTは、一部のスマートホーム製品について、8月1日に希望小売価格を改定する。為替変動や原材料価格、製造費、物流費の上昇を理由としている。

対象製品には、スマートリモコン、センサー、スマートロック、照明、ロールスクリーンなどが含まれる。

たとえば、「SwitchBot リモートボタン」は2480円から2980円へ、「SwitchBot 人感センサー」は2980円から3480円へ、「SwitchBot 開閉センサー」は2980円から3480円へ改定される。

「SwitchBot ハブ3」は1万4980円から1万6980円へ、「SwitchBot AIハブ」は3万9980円から4万4980円へ値上げされる。「SwitchBot プラグミニ HomeKit対応 2個セット」は3980円から4680円になる。

スマートロック関連では、「SwitchBot ロックPro充電式バッテリー」が2980円から3480円へ、「SwitchBot ロックLite 指紋認証セット」が1万2980円から1万4980円へ、「SwitchBot ロックUltra 顔認証セット」が3万4980円から3万6980円へ改定される。

照明製品では、「SwitchBot シーリングライト 6畳」が6580円から6980円、「SwitchBot シーリングライトプロ 8畳」が1万2980円から1万3980円、「SwitchBot テープライト」が2980円から3480円になる。

ロールスクリーンでは、「SwitchBot ロールスクリーン S」が1万7980円から1万9980円、「ロールスクリーン M」が1万9980円から2万2980円、「ロールスクリーン XL」が2万9980円から3万2980円へ改定される。